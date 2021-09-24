Через несколько минут можно приступать к обновлению до новой операционной системы Windows 11

Microsoft не устаёт давать нам пищу для новостей, обильно приправляя их соусом скандальности. К счастью, удаётся обходиться без интриг и расследований, но даже первого фактора хватает с лихвой. Последний раз, когда Microsoft подавала о себе знать, пользователи получили неожиданное предупреждение, наталкивающее на глубокомысленные размышления. Так, если ваша система не подходит для Windows 11, и вы решите установить её с помощью ISO-образа, то Microsoft не планирует рассылать вам обновления с исправлениями, драйверы, а также снимает с себя любую ответственность за многочисленные баги и ошибки, которые возникнут на старых компьютерах. Очевидно, что эта мера вынужденная, позволяющая повысить стабильность, поскольку, отбросив старые процессоры и оборудование, можно сэкономить массу времени.

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Словом, пользователям постоянно подбрасывают пищу для размышления. Если вы уже от всего этого устали, и просто хотите опробовать новую Windows 11, то сегодня первый день, когда это можно сделать официально. На самом деле в сети уже ранее были опубликованы официальные образы, но тогда нужно было что-то где-то скачивать, после этого записывать на диск или флешку, переходить в BIOS, где искать нужные настройки. В конце концов эксперимент приводил к потере всех данных (не все умеют пользоваться виртуальной машиной), но до столь глубоких рассуждений доходили лишь единицы, ведь для подавляющей части человечества всё это слишком сложно.

Сегодня можно обновиться до Windows 11 легально, а сам процесс потребует немного времени и напоминает обычный большой патч, которые приходит к вам на компьютеры раз в полгода. Итак, новая ОС появилась на канале Release Preview, что позволяет абсолютно всем, у кого есть совместимое железо, получить свою версию прямо сейчас. Если вы не в курсе, как проверить ваш ПК на совместимость – обращайтесь в наш материал. Там не только есть описание, но и ссылка на закачку с инструкцией. Если вы уже протестировали ваше железо, то нужно проделать следующее:

Зарегистрировать учётную запись Microsoft (у большинства она давно есть), а после перейти по адресу Пуск, нажать Параметры, выбрать опцию Конфиденциальность, далее – Диагностика и отзывы. Здесь необходимо как на картинке сделать отметку напротив пункта Необязательные диагностические данные. В строке Найти в левом углу вбиваете слово Безопасность и переходите в настройку Параметры Центра обновления Windows. Там переходим в меню Программа предварительной оценки Windows и жмёте Начать.

После этого нужно будет выбрать уже зарегистрированную учётную запись. Следуйте инструкциям на мониторе, а после поставить галочку напротив канала Release Preview. В какой-то момент потребуется перезагрузка операционной системы. Последним шагом станет открытие Центра обновлений, где вас уже будет поджидать ваша версия Windows 11.

Обновление займёт какое-то время, а после ваш компьютер загрузится со всеми драйверами и установленными программами. Не исчезнут также данные в браузере и другое совместимом с Windows 11 ПО. С совместимостью всё может быть гораздо сложнее, но пока Microsoft не готова комментировать подобные проблемы. Всё это станет ясно уже 5 октября, ведь именно тогда ожидается официальный релиз. Кстати, желательно иметь лицензионную версию операционной системы. С пираткой всё это может не сработать.