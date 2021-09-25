Простая инструкция поможет вернуть старую версию операционной системы, если вам не понравилась новая Windows 11

Вчера случилось ключевое событие в мире операционных систем, ведь впервые с момента анонса Microsoft открыла доступ абсолютно всем пользователям к новой операционной системе Windows 11. Если раньше можно было получить образ при помощи торрента, или найти там же сборку от Васи Пупкина, то теперь обновление буквально стучится на наши компьютеры. Сделать это можно благодаря нашему материалу, где есть подробное описание и подсказки с изображениями. Важно учитывать, что у вас на компьютере должна быть лицензионная операционная система, в ином случае могут возникнуть проблемы с активацией и входом в учётную запись.

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Предположим, что вчера или сегодня вы благополучно выполнили все наши рекомендации, а значит у вас на компьютере уже стоит Windows 11 с целым ворохом новых функций. Если у вас всё в порядке, то примите наши поздравления, но многие из тех, кто уже опробовал новую ОС заявляют, что им не понравилось. Сегодня мы не будем перечислять претензии недовольных, а также обсуждать новые функции, поскольку нужно здесь и сейчас решить, как быстро и безболезненно вернуться на Windows 10. Учтите, что многие из тех, кто уже прошёл процедуру обновления, не смогут самостоятельно найти выход из создавшегося положения. Но главное – нельзя терять времени, ведь спустя 10 дней после обновления вы потеряете возможность проделать процедуру, описанную ниже.

Итак, для возврата к прежнему состоянию нужно перейти в меню Параметры, после этого выбрать строку Обновление и безопасность, а там кликнуть на Восстановление. В развернувшемся окне жмите на – Начать. Последнее, что нужно сделать, выбрать опцию Вернуться к предыдущей версии Windows 11. Так просто? Да, ведь на самом деле в этом нет ничего сложного, просто многие пользователи не подозревают о наличии у них под рукой подобных параметров.

Кстати, есть ещё функция быстрой переустановки операционной системы. Многие наши читатели раз в полгода вызывают компьютерного мастера, который с умным видом вытаскивает диск или флешку, а после за полтора часа работы вместе с установкой ПО и драйверов берёт несколько тысяч рублей и уходит за горизонт. Учтите, что некоторые требуют за свои услуги гораздо больше, а ведь во многих случаях требуется ещё и установить заново сложные программы типа Фотошопа. За всё это нужно платить, а ведь можно обойтись малой кровью. Заходите в Параметры, далее в Обновление и безопасность, следом – Восстановление, а после команды Начать выбирайте Вернуть компьютер в исходное состояние. Если вам нужно оставить личные файлы, нажимайте на те или иные опции. И больше никаких шарлатанов, а на несколько тысяч рублей порадуйте себя чем-то приятным.