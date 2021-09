Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Дети, которые 20 лет назад с завистью смотрели на своих более богатых сверстников, подросли. Многие из них не могли себе позволить компьютер, а игры для консолей казались им чем-то фантастическим. Мальчишки и девчонки просиживали часы в игровых залах, куда сносили все свои сбережения и деньги, которые им давали родители на обеды. Сегодня некоторые из них стали достаточно богаты, чтобы купить себе тысячу компьютеров, но годы, проведённые у прилавков магазина, вспоминаются с особой теплотой. Возможно, именно в этом кроется причина того, что старые картриджи продаются за тысячи и даже миллионы долларов. Простой пример, одна из редчайших копий Super Mario 64, вышедшая для приставки Nintendo 64, совсем недавно ушла с молотка за 1.5 миллиона долларов.

Ребята с канала Cheap Finds Gold Mines недавно совершили настоящее открытие. Два долгих видео на 50 минут можно посмотреть ниже, мы же кратко опишем происходящее. С командой связалась женщина по имени Стефани. Она рассказала им о заброшенном доме, который определён под снос городскими властями. По словам Стефани, с 1965 года там жил её дядя, который почти не выходил из дому последние 20 лет. В какой-то момент он увлёкся компьютерными играми, чему и посвятил всю свою жизнь. Когда блогеры зашли в заброшенную комнату, они увидели, что она буквально завалена игровыми атрибутами.

Сотни дисков, картриджи и футболки валялись вперемешку с мусором и тараканами. Разборка всего этого заняла массу времени. Но это даже не главное, ведь в какой-то момент одного из блогеров укусил паук отшельник, а грязь и пыль не позволяли ускорить работу, ведь жилище буквально пропахло плесенью. Среди всего это хлама было крайне сложно отыскать что-то ценное, но через какое-то время всё картриджи и диски было аккуратно упакованы и вынесены на свежий воздух.

Какое-то время ушло на реализацию находок, большая часть из которых оказалась бесполезным мусором, но были и редчайшие раритетные вещи. Например, джойстик для консоли PlayStation 2, выполненный в виде бензопилы из игры Resident Evil 4. Он выпускался в ограниченном количестве и крайне редкий. За все находки удалось выручить 100 000 долларов, 80 из которых были вручены владелице дома. 20 тысяч разделили между собой блогеры, оставшиеся довольны тем, что им удалось вернуть в наш мир частичку редких и ценных атрибутов, которые могли бесследно исчезнуть вместе со своим владельцем.

P.S. Особой ценностью обладает запечатанный картридж The Legend of Zelda: The Wind Waker для игровой консоли Nintendo GameCube.