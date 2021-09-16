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Каждый раз, когда на рынке криптовалют происходят неожиданные взлёты и падения, аналитикам нужно найти причину столь неожиданных событий. Всё просто, если вы знаменитый аналитик, то обязаны знать о подобных вещах. Но вот беда, очень часто причины не лежат на поверхности, что вынуждает экспертов придумывать оправдания, ища причины где угодно, но только не там, где они есть на самом деле. Так, после обрушения Биткоина 7 сентября до 43 000 рублей аналитики упрямо твердили, что причина в переходе Сальвадора на Биткоин в качестве основного средства для оплаты товаров и услуг. Кто-то пенял на нерешительность правительства США, а другие и вовсе философствовали о неизбежной коррекции. Якобы, Биткоин перегрет и нуждается в небольшом откате. Поскольку мы с вами не аналитики, то приходилось верить крупным финансовым экспертам.

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Стоит учитывать, что мы не склонны считать, что падение Биткоина с 52 000 до 43 000 – это абсолютная случайность. Уже тогда мы скромно предположили о существовании других причин. Сегодня стало известно, чему, или лучше сказать кому мы этим обязаны. Как сообщается, 6 числа Киты начали резко избавляться от Биткоинов. За несколько дней они продали 70 000 монет, общей стоимостью 4.2 миллиарда долларов. Как только волна от столь внушительных по объёмам продаж дошла до первых трейдеров, рынок обвалился, ведь криптовалюты крайне подвержены резким перепадам даже после менее крупных переводов.

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Результатом подобных перепадов курса стала ликвидация активов трейдеров и майнеров на немыслимые 3.5 миллиарда долларов. Эти деньги зависли на счетах криптобирж, ну а поезд Биткоина пошёл дальше. Какое-то время Киты спокойно смотрели на происходящее, ведь, несмотря на прогнозы, Биткоин не мог подняться выше 46 000 долларов. Сегодня абсолютно неожиданно цифровое золото начало дорожать. К счастью, мы не стали читать посты аналитиков, которые притягивают факты, а обнаружили настоящую причину. Сообщается, что в последние несколько дней наблюдается активное наращивание средств на кошельках Китов.

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Ребята выкупили 60 тысяч монет, потратив на них 2.8 миллиарда. Получается, что продали они Биткоины на 4 миллиарда, а купили на 3. Поскольку большинство стран закрывает глаза на существующую систему работы Биткоина, то какое-то время всё это будет продолжаться. Ясно, что с этим что-то нужно делать, ведь несколько людей за неделю заработали больше, чем все майнеры Биткоина за 3 недели добычи. Обычно после подобных действий со стороны Китов, следует период роста цены Биткоина. Посмотрим, как будут развиваться события на этот раз.