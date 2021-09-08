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Вчера произошёл самый значительный обвал криптовалют с середины мая. Биткоин опускался до 42 800 долларов (до падения было 52 000, а значит разница превысила 9000), а трейдеры потеряли 3.5 миллиарда долларов. Столь сильного удара не ожидал никто, ведь в последнее время аналитики вещали о бычьем курсе. Как оказалось, медведи всегда где-то рядом. На момент написания данного материала курс цифрового золота укрепился на отметке 45 000 долларов и выше, но после вчерашнего ещё как минимум неделю не будет уверенности в стабильности Биткоина. К счастью, аналитики уже проанализировали основные причины, которые вызвали обвал, а редакция РБК готова с нами поделиться подробностями.

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В первую очередь называется большой приток добытых майнерами монет на рынок. Якобы, только за одну неделю шахтёры умудрились реализовать почти 3 000 Биткоинов на 145 миллионов долларов. Отдельно отмечается, что есть внутренние проблемы, о которых ещё не известно широкому кругу лиц, но аналитики предпочитают об этом не распространяться. Видимо, ещё не время, а может они только делают вид, что обладают тайным знанием.

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Ещё одна возможная причина – это расследование против криптобиржи Uniswap. Вчера мы с вами обсуждали, что криптобиржи слишком много на себя берут, ведь это именно они конфисковали 3.5 миллиарда долларов у владельцев криптовалют. Многие политики считают такое поведение опасным, о чём свидетельствуют проблемы у Binance по всему миру. К сожалению, политики не планируют блокировать деятельность бирж. Вместо этого они хотят просто получить часть от этих миллиардов. Как только биржи осознают, что потеря части монет неизбежна, их аппетиты возрастут. Но пока рынок штормит, ведь власти некоторых стран уже высказали свои претензии к биржам.

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А вообще аналитики говорят о неизбежной коррекции. Утверждается, что Биткоин был перегрет на позитивных новостях, а свою роль сыграло спорное решение Сальвадора. Напомним, с 7 сентября там можно использовать Биткоины наравне с национальной валютой. Кстати, в результате падения Биткоина случился массовый сбой на некоторых биржах. О проблемах сообщили представители Kraken, Gemini и Coinbase. Уже через некоторое время ошибки удалось локализовать. Что любопытно, на этот раз держатели криптовалют не спешат сбрасывать свои активы. Сложно даже представить последствия массовой паники, ведь Биткоин и так чувствует себя не лучшим образом.