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Что движет криптовалютами? По нашему скромному мнению – это горстка людей, которые владеют большим количеством Биткоинов и Эфира. Этих товарищей принято называть Китами, но сами они больше похожи на каракатиц, ведь их никто не видит, а результаты отдаются миллиардными потерями для обычных людей. Ситуация следующая: последний месяц наблюдался невероятный рост криптовалют. Из каждого сайта нам вещали, что к концу года Биткоин пробьёт 75 000 долларов, а Эфир достигнет 10 000 долларов. Ещё бы, ведь последний вот-вот превратится в финансовую основу для цифровых активов будущего, а Биткоин и без того цифровое золото. Чего ещё хотеть? Увы, не всё так просто, ведь Китам не выгодна стабильность, а криптовалютные биржи предпочитают экспроприацию честным заработкам.

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Вполне возможно, что обе стороны работают в тандеме, а может они давно переплетены тесными партнёрскими узами. Как бы там ни было, сегодня криптовалютный рынок пережил критическое падение, каких не было с середины мая. На момент написания данного материала всё ещё не закончилось, поэтому мы не можем сказать, насколько сильно рухнет рынок. Ясно одно: правительству наиболее влиятельных стран нужно закрывать лавочку. Поскольку сегодня падение в самом разгаре, мы возьмём на себя смелость сделать прогноз. Итак, завтра СМИ объявят, что криптобиржи закрыли ставок на 1 миллиард долларов и выше.

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Обычно это происходит следующим образом: неделю или больше купленные аналитики вещают о скором росте криптовалют. Когда сотни тысяч людей, наконец, верят в возможность разбогатеть, Киты сбрасывают цену на криптовалюты вниз (как сегодня). В результате деньги у трейдеров (читай – обычных мечтателей и наивных обывателей) отнимают, а сами Киты закупаются криптовалютой в момент её нахождения на дне. До какой отметки упадут криптовалюты сегодня, неясно. На самом деле, если у вас нет накоплений в Биктоинах, то можно спать спокойно.

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Уже когда материал был почти готов, Биткоин начал отыгрывать свои позиции. Удивительно, неужели Киты так быстро достигли своей задачи? Кстати, на этот раз в прессе вообще нет никакой информации о причинах происходящего. Такое ощущение, что так и должно быть, когда горстка миллиардеров обирают малообразованных жителей планеты при помощи хитроумной пирамиды под названием криптовалюты. А вы ещё верите, что Сатоши Накамото был героем-одиночкой? Смотря на действия Китов, всё более вероятной кажется версия, что Биткоин создали для манипуляции обществом: узаконенного изъятия ценностей без последствий.