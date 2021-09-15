Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В начале года вместе с ростом всех основных криптовалют подняли голову и мемные токены. Первым и самым популярным стал Dogecoin, получивший поддержку Илона Маска. Глава Tesla неоднократно называл Догикоин своей любимой криптовалютой, уверял, что она придёт на замену Биткоину и даже хотел использовать её на Марсе в качестве расчётного средства. К сожалению, Илон Маск от нас никуда улетать не собирался, поэтому сосредоточил свои усилия на рекламе собачьей криптовалюты среди Землян. Не так давно он почти потерял к токену интерес, что привело к затяжному пике, результаты которого мы все можем наблюдать сегодня.

реклама

Недавно мы могли убедиться, что майнинг Dogecoin на обычном компьютере стал жутко невыгодным, хотя ещё в мае он приносил солидный доход. Мало того, сам Илон Маск, похоже, игнорирует своих фанатов, вложивших деньги в мемную криптовалюту. Недавно он разместил фотографию своего пса, назвав его Флоки, что привело к подорожанию криптовалют Shiba Inu и Shiba Floki. Последняя создана не так давно, но уже позволила своим авторам заработать немалое состояние, ведь только за один день их и без того тугие кошельки выросли на 1.8 миллиона долларов. Но вернёмся к Доги.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Взгляните на график Dogecoin за месяц. Как видите, в середине августа криптовалюта стоила 0.35 доллара, что далеко от рекордов мая, но всё же лучше, чем сегодня. На момент написания данного материала токен торгуется на отметке 0.24 доллара и уже несколько дней стабильно дешевеет. Поскольку крупные аналитики не склонны давать прогнозы относительно столь сомнительной криптовалюты, то узнать мнение финансового сектора на этот счёт невозможно, но даже не будучи экспертом очевидно, что без поддержки Илона Маска Dogecoin ждёт постепенное удешевление.

реклама

Вообще, интерес к Доги проявляет Виталик Бутерин. Недавно он предложил сделать данный токен подопытным кроликом, испробовав на нём протокол Ethereum 2.0. Это позволит заблокировать майнинг, перейти к сжиганию сотен миллионов монет, перевести Доги на дефляционную модель, а также открыть на его основе смарт-контракты. Если разработчики поддержат идею основателя Эфириума, то есть все шансы резкого подорожания Догикиона, но пока все вокруг сделали вид, что Виталик Бутерин вообще ничего не говорил. Стоит учитывать, что мнение одного из трёх членов Dogecoin Foundation должно иметь немалый вес, а значит подобная идея могла обсуждаться за закрытыми дверями. Ну а переведут ли Доги на протокол Proof-of-Stake, мы узнаем в самое ближайшее время.