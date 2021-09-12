Майнинг Dogecoin на домашнем ПК реален – изучаем процесс добычи криптовалюты по следам SSm
Мечта стать криптовалютным миллионерам не даёт спать миллионам людей по всему миру. Подумать только, если бы пять лет назад мы бы купили несколько десятков монет, то сегодня могли бы стать долларовыми миллионерами. Если вас терзают именно такие мысли, то спешим вас разочаровать, ведь почти все держатели Биткоинов и других растущих криптовалют сдали их при первой возможности. Те, кто их купил за 1000 долларов, с радостью избавились от груза криптовалюты за несколько тысяч, а следующий покупатель сделал примерно то же, но дороже. Людей, которые вложили тысячу долларов, а получили миллион, почти нет. Поэтому примите реальность такой, какой она есть на самом деле.
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А вот стать богатым за счёт криптовалюты Dogecoin ещё совсем недавно было реально. Дело в том, что за короткий промежуток времени собачья монета выросла в десятки раз, а владельцы её даже не успели распродать свой капитал. Возможно, именно поэтому сегодня многие пытаются майнить именно Догикоины. Эти товарищи заявляют, что получают отличный доход практически на любом компьютере. Сегодня мы уже делали небольшое обзор на видео от Солёного Серёги, поэтому очень надеемся, что второй обзор не станет для вас неприятной неожиданностью. К сожалению, сам Серый пока не платит нам за знакомство массового читателя с его творчеством, поэтому будем продолжать это делать на общественных началах.
Итак, Серёга решил проверить, насколько реально можно заработать на майнинге Dogecoin. Ниже есть видео, где на протяжении более чем 10 минут рассказывается о попытках добыть собачью криптовалюту. Мы не будем зацикливаться на подробностях, поскольку многим нашим читателям интересен результат, а не цифры. Резюмируем: если у вас есть нормальная видеокарта, и вы хотите немного подзаработать, то не занимайтесь ерундой. Никакие Догикоины не стоят вашего времени. Чаще всего вы получите в 2 раза меньше денег при попытке добычи Dogecoin, чем в случае, если бы копали Эфир. Мало того, последний стабильно растёт, а Доги без поддержки Илона Маска застрял и не собирается подниматься со дна.
А вообще майнить сегодня стало проще, чем когда бы то ни было. Для этого нужно видеокарта с 8 Гб видеопамяти и обычный домашний компьютер. Важно понимать, что этот процесс влияет на видеокарту гораздо сильнее, чем игры. Мало того, играть вы будите от силы 5 часов в сутки, а добыча Эфира идёт в режиме 24/7. Подумайте об этом, когда решите погонять свою видеокарту. Автор данного материала для себя решил, что столь сомнительный доход не стоит возможных проблем, поэтому использует свою GeForce RTX 2070 Super только по прямому назначению.
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P.S. Видео создано несколько месяцев назад, но не потеряло актуальности, ведь сегодня всё больше людей изучают возможность добычи альтернативных криптовалют.
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