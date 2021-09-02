Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время Илон Маск вообще забыл о существовании криптовалюты Dogecoin. Неясно, что вообще случилось, ведь ещё несколько месяцев назад он вёл настоящую рекламную компанию, предлагая всем и каждому вкладываться в столь ценный актив. Перечислять все идеи гениального пиарщика мы не будем, но напомним, что основатель Tasla предлагал сделать Догикоин основным денежным средством на Марсе. Ясно, что император Красной планеты может себе позволить выбрать валюту для своих подданых, но Илон на этом не остановился. Он говорил о высоком потенциале криптовалюты, подкрепляя всё это байками и картинками собачек породы Сиба-ину. Ходили слухи, что Маску принадлежит немалая часть монет, поэтому можно предположить, что миллиардер просто удачно избавился от груза собак, поэтому так спокоен. А может он обиделся, ведь его не взяли в совет Dogecoin Foundation, который он же сам и предложил возродить.

реклама

Что же, дело Илона процветает, ведь в этот самый совет взяли Виталика Бутерина. Надеемся, фигура основателя Эфира не нуждается в представлении, поэтому перейдём к сути новости. Итак, 18 августа активно заработала организация Dogecoin Foundation, которая уже начала генерировать идеи по превращению криптовалюты в самую дорогую и ценную на планете (после Эфириума, конечно же). Первую гениальную мысль высказал сам Виталик. По его словам, самое время отказаться от генерации монет с помощью традиционного майнинга. Якобы, это мешает Догикоину развиваться, а значит нужно перевести его на алгоритм консенсуса.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Это значит, что речь идёт о так называемом Proof-of-Stake, когда добывать монеты смогут только владельцы сотен тысяч долларов в криптовалюте благодаря пассивным вкладам. Поскольку это только идея, переживать майнерам прямо сегодня не стоит. Возможно, всё останется как есть, но Виталик Бутерин уже предложил помощь разработчиков Эфира. Он утверждает, что можно использовать современный код Ethereum, в котором есть всё необходимое для безопасного перехода на новый алгоритм.

Очевидно, что подобные изменения приведут к росту курса Dogecoin. Сегодня данная криптовалюта считается инфляционной, что сильно портит её авторитет. Кроме того, большая часть монет сосредоточена в раках небольшого количества держателей. Если все это проблемы удастся урегулировать, судьба Догикоина может оказаться радужной, а владельцы действительно станут миллионерами.