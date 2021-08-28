В сентябре видеокарты могут снова подорожать из-за 50% сокращения производства GeForce RTX 3060/Ti
Судя по всему, мы ещё долго будем вспоминать цены на видеокарты, которыми нас баловали магазины в июле. Подорожание Эфира сделало майнинг снова доходным, что уже привело к целому ряду рекордов. К примеру, 27 августа хешрейт Эфира поднимался до 646,7 GH/s. Такого не было никогда, а значит количество видеокарт, подключённых к добыче криптовалюты, продолжает расти. На этом фоне не радует тот факт, что защита NVIDIA LHR взломана, а значит вся новая серия под угрозой. Вообще, познакомиться с положением дел ближе можно в наших материалах. Там указаны цены на наиболее популярные модели. Есть как подборка по бюджетным, так и по высокопроизводительным видеокартам. К чему мы это всё ведём? Есть все основания полагать, что даже если Эфир не поднимется, а майнеры не начнут скупать видеокарты, цены на графические чипы по всему миру в сентябре ощутимо вырастут.
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Как сообщается, виной всему китайцы. Проблема в том, что немалое количество заводов по производству видеокарт расположена в Поднебесной. С сентября вступают в силу новые правила, которые должны позволить стране пережить третью волну без угрозы для национальной безопасности. В первую очередь имеются в виду потери полупроводникового бизнеса, ведь от выпуска чипов зависят как производители автомобилей, так и те, кто делает умные игрушки. А вообще, с чипами сегодня выпускается чуть ли не всё: от дверных замков, одеял и даже одежды. Ввиду этого было решено уменьшить количество работников в цехах ровно на 50%. Люди будут работать посменно с сохранением заработной платы (по крайней мере так пишут). На самом деле никаких выходных не предоставляется, вместо этого сотрудники начнут выполнять работу на дому. Неясно, может их там заставят собирать видеокарты кустарным способом, но аналитики в любом случае встревожены.
В первую очередь пострадает производство нового поколения видеокарт NVIDIA. Ожидается, что самый сильный удар придётся по GeForce RTX 3060/Ti, что уменьшит их количество на рынке по всему миру на 50%. Поскольку точно неизвестно, когда в Китае грянет третья волна, а также неясно, какой урон она нанесёт, то точных сроков выхода из кризиса не называют. Эксперты предполагают, что проблемы с поставками удастся решить к концу сентября, но это слишком оптимистичный прогноз.
Видеокарты будут дорожать, мало того их станет ещё меньше, чем сегодня. Мы не рекомендуем бежать в магазин, но наши читатели должны понимать, что их ждёт, ведь многие до сих пор надеются на снижение стоимости видеокарт к зиме.
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