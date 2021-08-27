Китайское правительство начало охоту за мелкими майнерами и просит население шпионить за фермерами
Этим летом правительство Китая приступило к затягиванию гаек для местных майнеров. На тот момент в Поднебесной добывалось 50% от всех Биткоинов. На конец июня ситуация кардинально изменилась, а фермеры вынуждены были бежать, поскольку правоохранительные органы взялись не только за самих майнеров, но и пригрозили остановкой работы гидроэлектростанциям, снабжавших дешёвой энергией тысячи ферм в нескольких провинциях. На тот момент сообщалось, что меры направлены исключительно против промышленной добычи криптовалют, в то время как обычных доморощенных майнеров никто пока не будет трогать. Что же, «пока» наступило, ведь сегодня Центробанк Китая выступил с очередным заявлением.
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По большей части там декларируются прописные истины, когда гражданам советуют держаться от криптовалют подальше. Ведомство пытается донести до населения опасность подобного типа платежей, отмечая, что криптовалюты нестабильны, а попытка заработать может привести к потере всех денег. Вообще это только вводная часть, ведь есть и более интересные моменты. Центробанк сообщил о новой инициативе, в рамках которой будут выявляться зарубежные финансовые организации, работающие на территории Китая. В отношении нарушителей будут приниматься самые строгие меры.
Кроме того, особое внимание уделят местным трейдерам. А ведь любой, кто торгует криптовалютой, может считаться трейдером. Получается, что при попытке продать добытый на домашней видеокарте Эфир, жителей Китая могут привлечь к ответственности. На самом деле информация о реальных делах против майнеров выходит за пределы Поднебесной с неохотой, а мы не знаем, что вообще может грозить, если вас поймали за руку. Будет ли это административная ответственность, когда просто нужно заплатить штраф. А может неудачливых фермеров привлекут к уголовной ответственности. Одновременно с этим Центробанк просит всех граждан сообщать в соответствующие инстанции, если им будет известно о тех или иных незаконных транзакциях и попытках злостной противозаконной добычи криптовалюты. Открыто просить шпионить за ближним не призывают, но намёк очевиден и лежит на поверхности.
На этом фоне особенно интересно выглядят данные по хешрейту сети Эфира. Как сообщается, 27 августа данный показатель достиг 646,7 GH/s, что стало абсолютным рекордом. В июне, когда китайские майнеры вынуждены были покинуть страну, хешрейт обрушился до 479 GH/s.
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