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В последние две недели рынок видеокарт оживился. Эфир вырос до 3300 долларов, а Биткоин поднимался выше 50 000, что вселило в майнеров веру в светлое будущее криптовалют. Многие решили, что чёрные деньки прошли, а значит самое время собрать ферму из резко подешевевших видеокарт. Ясно, что высокая активность майнеров не могла остаться незаметной для магазинов, которые тут же отреагировали ростом цен на все доступные позиции. Кто-то уверяет, что таким образом удалось сохранить вообще видеокарты на прилавках, ведь иначе майнеры смели бы всё без исключения. На данный момент очевидно, что цены в ближайшее время падать не будут. Положение дел могла бы спасти NVIDIA, которая должна была прояснить взлом антимайнерской защиты, но представители компании молчат, а значит надеяться на лучшее не стоит.

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Вообще сегодня можно констатировать, что рост цен остановился. В обычной ситуации подобное безобразие вызвало бы наше возмущение, но пока никто нам ничего лучше не предлагает, самое время задуматься. В данном материале мы предлагаем вам несколько вариантов. Все они стоят жутко дорого, поэтому выбор, как обычно, за вами. Ну а начнём мы с GeForce GTX 1650. Видеокарта не требовательна к питанию, а значит подойдёт для бюджетного компьютера. Ждать от данной модели чудес не стоит, но на средних и низких настройках в разрешении 1080р можно запускать все игры. Сегодня GeForce GTX 1650 стоит 30 000 рублей, что является наиболее бюджетным предложением на рынке, ведь всё остальное намного дороже.

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Не хотите испытывать постоянные ограничения, двигая ползунки в настройках игры? Нужно брать GeForce GTX 1660. Это самый настоящий середняк, обладающий неплохим запасом прочности. Медленная память может вызвать проблемы на высоких настройках в 1080р, но тут уж ничего не поделаешь, ведь вы платите не 100 000 рублей, а всего 45 тысяч. Модель производства MSI ещё и может вас порадовать отличным заводским разгоном, что станет приятным дополнением, ведь карта не очень требовательна к блоку питания.

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На 16 000 рублей дороже GeForce GTX 1660 Ti, но мы рекомендуем сразу переходить к GeForce GTX 1660 SUPER, ведь здесь вас ждёт более резвая память, что будет полезно в современных играх. За 57 000 рублей вы получаете отличное геймерское решение производства MSI, которое будет служить вам несколько лет. За 63 000 рублей есть конкурирующий продукт от AMD. Radeon RX 6600 XT обходит GeForce GTX 1660 SUPER с огромным запасом, но об этом знают не все. Кроме того, карта крайне печальна в майнинге. Если вас не смущает производитель, берите, не стесняйтесь, ведь уже завтра всё может быть дороже.

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P.S. Как вы поняли из названия, видеокарт почти не осталось. Все перечисленные модели доступны в нескольких вариантах, в то время как ещё пару недель назад их было в разы больше. Это может означать, что как геймеры, так и майнеры активно скупают остатки на складах.