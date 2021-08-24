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Видеокарты возвращаются в магазины РФ, но цены пока и не думают опускаться к рекомендованным

Видеокарты снова доступны для покупки, а наиболее оптимальным выбором стала Radeon RX 6600 XT
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Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
RTX 3060 от 72 тр в Регарде
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На прошлой неделе видеокарты пережили сразу два удара судьбы. Первыми к делу подключились хакеры, которые умудрились разблокировать технологию LHR на видеокартах NVIDIA. Ну а следом вверх полетела цена на Эфир, достигавшая 3300 долларов. Сложно сказать, что оказало больше влияния на и без того шаткое положение видеокарт, но сегодня впору констатировать, что цены возвращаются к высоким и крайне высоким отметкам. Положение таково, что ждать улучшения пока не стоит, поскольку Эфир стабилен, а NVIDIA и не думает делать заявлений относительно взлома антимайнерской защиты. 

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Если вы внимательно читали наши материалы, то должны были слышать о том, что с воскресенья на понедельник российские магазины подняли стоимость видеокарт на 20 000 рублей. Сегодня стоит ещё раз заглянуть в Ситилинк, вдруг там опять что-то подорожало. Внезапно в продаже появилась целая гора GeForce RTX 3080 Ti. Можно сказать, что здесь видеокарты на любой вкус, а цены остановились на отметке 200 000 рублей. Если сравнивать с тем, что наблюдалось на конец июля, то перед нами рост более чем на 50 000 рублей. Мы не призываем вас бросаться за покупками, но наиболее интересной моделью считаем карту производства GIGABYTE. Она не только может похвастать продвинутой системой охлаждения, но и получила заводской разгон до 1830 МГц.

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GeForce RTX 3070 Ti в два раза меньше, но выбор есть и здесь. GIGABYTE снова отличилась, ведь данная модель снова может порадовать своих потенциальных покупателей заводским разгоном, хотя цена в 130 000 может слегка подпортить радость от обладания столь мощной видеокартой. Для бережливых геймеров есть GeForce RTX 3060. На выбор сразу 8 моделей. На этот раз наиболее прокачанной стала модель от PALIT. Она получила буст до 1837 МГц и цену в 80 000 рублей. Если у вас ещё остались сомнения, то есть альтернативное решение. 

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Radeon RX 6600 XT производства POWERCOLOR стоит 64 000 рублей, но с лёгкостью обходит более дорогую GeForce RTX 3060. Скорее всего, многие геймеры просто не знают о разнице в производительности между видеокартами, а майнеры не хотят покупать Radeon RX 6600 XT из-за её 128-битной шины. Пока первые и вторые не одумались, стоит поторопиться. Учтите, что более дорогая Radeon RX 6700 XT стоит значительно дороже, поэтому у экономных геймеров не так много выбора. Вообще 64 000 рублей – это не совсем экономия, но на фоне конкурентов, подобная цена выглядит щадящей. 

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Dima Khudyakov
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Михаил
23:35
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Видеокарты возвращаются в магазины РФ, но цены пока и не думают опускаться к рекомендованным
GoFrenDiy
23:35
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MriS
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Svarr51
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Видеокарты Intel получат функцию разгона на уровне драйверов и будут интересны оверклокерам
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