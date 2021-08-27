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Xiaomi начала замедлять смартфоны Mi 9 и Mi 10 после установки неоригинальной батареи

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Несколько лет назад Apple попала в настоящий скандал, который мог ощутимо пошатнуть  позиции яблочной компании. Всё дело в жадности, которая часто не даёт спокойно жить инвесторам и руководству крупных корпораций. Если коротко, то журналисты обнаружили, что старые смартфоны начинают со временем работать медленно. Определить причину оказалось не так просто, но в какой-то момент выяснилось, что виной всему специальное программное обеспечение, ограничивающее производительность процессора после падения ёмкости на аккумуляторе. В случае же, если производилась замена батареи, всё возвращалось на круги своя. Владельцы смартфонов попытались подать на Apple в суд, грозя миллиардными исками, но адвокаты яблочной компании были готовы к подобному повороту. Представители Apple заявили, что всё это не что иное, как забота о пользователях. Мало того, всем желающим предложили замену аккумулятора по сниженной в несколько раз цене. Толпы народу повалили менять батарейку, что позволило компании заработать больше денег, а ведь некоторые аналитики уверяли, что Apple всё.

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Похоже на то, что подобные истории ничему никого не учат. Как сообщается, недавно Xiaomi обновила версию штатного ПО Mi Security до версии 5.6.0, что вызвало неоднозначную реакцию у пользователей. Обычно подобные приложения заботились о безопасности системы, но на этот раз утилита начала вмешиваться в работу смартфона. Так, если вы заменили свой аккумулятор не в авторизированном сервисном центре, то уже вскоре на дисплее появится сообщение следующего характера.

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Проще говоря, Xiaomi заботится о вас и о вашем здоровье. Ничего не напоминает? Китайцам явно захотелось больше денег. Продажи растут, по итогам второго квартала удалось занять 2 место в мире по поставкам смартфонов, хотя маржа просто смехотворна если сравнивать с той же Apple или даже Samsung. 

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Какие могут быть последствия? Пока владельцев предупредят, если они не осознают своей неправоты (вероятно, нужно бежать к официалу и устанавливать батарейку в несколько раз дороже), то система ограничит скорость зарядки. Кто знает, на что готова пойти Xiaomi в своём стремлении подражать Apple. Может уже через некоторое время нам начнут выключать смартфоны если мы ими неправильно пользуемся. Как бы то ни было, всё это пока распространяется на несколько аппаратов, в числе которых Mi 9, Mi 10 или Mi 10 Pro. Кроме того, в настоящее время версия Mi Security 5.6.0 с новыми функциями доступна только в Китае. Ну а вообще это только на первый взгляд кажется, что компании имеют дружественное лицо. Вспомните AMD, которая годами радовала нас низкими ценами, а при первой же возможности задрала их выше конкурента. Ясно, что сегодня Xiaomi идёт проторённым путём, что весьма прискорбно. К счастью, всегда есть молодые, голодные компании, готовые продавать нам качественный товар с небольшой наценкой.

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