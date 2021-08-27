Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько лет назад Apple попала в настоящий скандал, который мог ощутимо пошатнуть позиции яблочной компании. Всё дело в жадности, которая часто не даёт спокойно жить инвесторам и руководству крупных корпораций. Если коротко, то журналисты обнаружили, что старые смартфоны начинают со временем работать медленно. Определить причину оказалось не так просто, но в какой-то момент выяснилось, что виной всему специальное программное обеспечение, ограничивающее производительность процессора после падения ёмкости на аккумуляторе. В случае же, если производилась замена батареи, всё возвращалось на круги своя. Владельцы смартфонов попытались подать на Apple в суд, грозя миллиардными исками, но адвокаты яблочной компании были готовы к подобному повороту. Представители Apple заявили, что всё это не что иное, как забота о пользователях. Мало того, всем желающим предложили замену аккумулятора по сниженной в несколько раз цене. Толпы народу повалили менять батарейку, что позволило компании заработать больше денег, а ведь некоторые аналитики уверяли, что Apple всё.

реклама

Похоже на то, что подобные истории ничему никого не учат. Как сообщается, недавно Xiaomi обновила версию штатного ПО Mi Security до версии 5.6.0, что вызвало неоднозначную реакцию у пользователей. Обычно подобные приложения заботились о безопасности системы, но на этот раз утилита начала вмешиваться в работу смартфона. Так, если вы заменили свой аккумулятор не в авторизированном сервисном центре, то уже вскоре на дисплее появится сообщение следующего характера.

анонсы и реклама RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет Слив 9700K за копейки со скидкой 19% RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Проще говоря, Xiaomi заботится о вас и о вашем здоровье. Ничего не напоминает? Китайцам явно захотелось больше денег. Продажи растут, по итогам второго квартала удалось занять 2 место в мире по поставкам смартфонов, хотя маржа просто смехотворна если сравнивать с той же Apple или даже Samsung.

реклама

Какие могут быть последствия? Пока владельцев предупредят, если они не осознают своей неправоты (вероятно, нужно бежать к официалу и устанавливать батарейку в несколько раз дороже), то система ограничит скорость зарядки. Кто знает, на что готова пойти Xiaomi в своём стремлении подражать Apple. Может уже через некоторое время нам начнут выключать смартфоны если мы ими неправильно пользуемся. Как бы то ни было, всё это пока распространяется на несколько аппаратов, в числе которых Mi 9, Mi 10 или Mi 10 Pro. Кроме того, в настоящее время версия Mi Security 5.6.0 с новыми функциями доступна только в Китае. Ну а вообще это только на первый взгляд кажется, что компании имеют дружественное лицо. Вспомните AMD, которая годами радовала нас низкими ценами, а при первой же возможности задрала их выше конкурента. Ясно, что сегодня Xiaomi идёт проторённым путём, что весьма прискорбно. К счастью, всегда есть молодые, голодные компании, готовые продавать нам качественный товар с небольшой наценкой.