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Десятки лет мы хранили информацию на жёстких дисках. На каком-то этапе накопитель стал самым слабым местом, поэтому был совершён переход на более скоростные SSD. Они предлагают отличные скоростные показатели, но имеют ряд недостатков по сравнению с классическими HDD. К примеру, при должном везении и бережном обращении с жёстким диском, он способен работать у вас десятилетиями, в то время как жизненный цикл твердотельных накопителей ограничен заранее указанными рамками. Увы, это не самая большая проблема, ведь многие производители либо вообще не ставят в свою продукцию кеш-память, либо жадничают. В результате памяти мало, что приводит к сильным просадкам скорости спустя какое-то время после начала работы. Большинство компаний считают подобную информацию конфиденциальной и не желают делиться ею с журналистами и тем более с покупателями. К счастью, есть и такие, кто с нами честен, даже если это может вызвать шквал критики.

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Недавно SK Hynix решила выпустить серию твердотельных накопителей под собственным брендом. Среди SSD есть как традиционные с интерфейсом SATA, так и более скоростные PCIe/M.2, работающие на шине PCIe 3.0/4.0. До недавнего времени ёмкость накопителей ограничивалась 1 Тб, в то время как теперь она расширена до 2 Тб. Полупроводниковый гигант полагается на собственную разработку в виде 3D TLC, а также использует кеш-память собственного производства LPDDR4-4266. Скоростные показатели не впечатляют, но в целом подойдут для решения большинства задач. Так, чтение составит до 3.5 Гб/с, а запись – 3.2 Гб/с. Показатели произвольного чтения/записи доходят до 570K IOPS и 600K IOPS.

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Поскольку мы с вами уже знаем, что после исчерпания основного кэша, происходит замедление скоростных показателей, представители SK Hynix решили поделиться секретными данными, говорить о которых вслух не принято. Так, в какой-то момент скорость падает до 1.7 Гбит/с и 370K IOPS соответственно. Это значит, что потеря составит 47% и 38%, что должно впечатлить тех, кто ранее не знал о подобных сюрпризах.

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Не впечатляют и показатели выносливости. Так, за весь жизненный цикл на SSD можно записать 1200 Тб, а значит, вам удастся перезаливать полную ёмкость в 2 Тб всего 600 дней, после чего накопитель выйдет из строя. Для дома этого хватит, а вот добывать с его помощью Chia Coin опасно, ведь он исчерпает запас прочности задолго до того, как вы получите необходимое количество участков. Цену в 279 долларов за SSD объёмом на 2 Тб сложно назвать демократичной, но это уже решит рынок, а проголосуют обычные покупатели.