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Уже ни для кого не секрет, что видеокарты NVIDIA LHR потеряли часть защиты, снижающей доходность в майнинге Эфира. Пока новая версия NBMiner сумела разблокировать всего 70% эффективности от возможных 100%, но это только начало, ведь майнеры осознали, что хакеры уже скоро смогут взломать защиту, что позволит получать сверхдоходы там, где ещё недавно были только минусы. Можно констатировать, что фермеры уже скупили большую часть видеокарт в российских магазинах. Скорее всего, нас опять ждёт тотальный дефицит, но сегодня не об этом, ведь на самом деле майнеры делают большую глупость, когда пытаются добывать криптовалюту на GeForce RTX 3080/3070 Ti.

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Если у вас есть лишние 15 минут, посмотрите видео на канале Serega Soleniy miner. Серёга в своём репертуаре, а значит понять его сможет не каждый, но важнее всего графики, которые он нам демонстрирует, ведь они отражают, что же вообще делает NBMiner с заблокированными видеокартами. Если отбросить в сторону большую часть подробностей с настройками, то алгоритм просто повышает лимиты потребления до максимальных. Получается, что вместо того чтобы работать на стабильных настройках, ваша GeForce RTX 3070 Ti будет раскалена до красна, потребляя невероятное количество энергии. К примеру, в какой-то момент её показатель доходит до 245 Вт. Что до более мощной GeForce RTX 3080 Ti, то там потребление стартует с отметки 360 Вт, ну а дальше всё ограничивается только разгоном и способностью конкретной модели достигать повышенных тактовых частот.

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Как вам 360 Вт? К примеру, недавно в продажу поступила Radeon RX 6600 ХТ, которая в пиковом потреблении 75 Вт даёт нам 30 Mh/s. Здесь на GeForce RTX 3080 Ti у нас 80 Mh/s при 360 Вт. Получается, что потребление выросло в 5 раз, тогда как доходность только в 2.6 раза. Но это только доходность и эффективность, а ведь есть ещё и опасность выхода видеокарты из строя, если она будет сжигать столько энергии. Пусть пока в РФ электричество не очень дорогое, но кто в здравом уме будет майнить на видеокарте, потребляющей 360 Вт, когда 1 кВт стоит 30 евроцентов? Такая карточка вас просто разорит, ведь она способна сжечь 8.6 кВт в сутки, на 2.6 евро!

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Увы, ни Серёга, ни другие эксперты не задумываются на столь сложные темы. Тесты проведены, а вы там дальше пробуйте. Разбирайте видеокарты, вдруг вам посчастливится, и ваша карточка за 200 000 рублей не сгорит. Ну а виноваты в том, что смотрите всё это только вы. В это время NVIDIA хранит молчание. Неужели не осталось больше способов борьбы с майнерами?



