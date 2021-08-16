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Только вчера стало известно о первом способе разблокировке антимайнерской защиты на видеокартах серии NVIDIA LHR, а российский рынок уже бурлит. Признаться честно, такого ажиотажа не было даже в начале января, ведь тогда Биткоин и Эфир дорожали медленно, ну а многие майнеры просто не решались вкладывать деньги в добычу криптовалюты, поскольку не ожидали, что цифровые деньги – это надолго. Сегодня ситуация кардинально иная, ведь Эфир дорожает, а защита пала. Давай изучим первый удар, который нанесли шахтёры по российскому рынку видеокарт.

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Прежде всего о самых больших потерях: из продажи пропали видеокарты GeForce RTX 3080/3070 Ti. Обе серии предлагали отличную производительность, но присутствовали в разных ценовых категориях. Так, GeForce RTX 3070 Ti обладала идеальным соотношением стоимости и производительности для игр в разрешении 2К. Многие модели стоили до 100 000 рублей, что давало в руки геймеров мощнейший инструмент, запаса прочности которого должно было хватить на несколько лет. GeForce RTX 3080 Ti позволяла забыть о лагах и тормозах в самом высоком разрешении 4К, предлагая 12 Гб самой быстрой пользовательской памяти на рынке с тактовой частотой 19 Гбит/с. Обе стали жертвами майнеров и могут не вернуться в магазины ещё очень долго.

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Следующий удар пришёлся по GeForce RTX 3060. Если на прошлой неделе двухкулерная модель производства Palit стоила 59 000 рублей, то сегодня аналог с одним кулером продаётся за 65 000, ну а более прокачанная – за 70 000. Это значит, что мы на пустом месте получили +11 000 рублей. Из всех доступных GeForce RTX 3070 осталась только одна, точно так же как резко закончились все GeForce RTX 2060. Только вдумайтесь, самая недорогая модель производства Palit стоит 59 000 рублей.

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А ведь это ещё не конец. Первые намёки на приближающийся ажиотаж появились в начале прошлой недели. Мы вас активно предупреждали, ну а наши читатели, как обычно, поставили под сомнение наши слова, заявляя, что мы сгущаем краски, пытаясь рекламировать залежалый товар. Сегодня каждый выбирает сам: или ждать чуда, надеясь на скорое снижение цен на видеокарты, или брать, пока майнеры не разобрали всё под чистую. От себя добавим, что не ожидаем падение стоимости на видеокарты как минимум до начала 2022 года. На самом же деле всё будет завесить от майнеров, а именно от судьбы Эфира. Если Виталик Бутерин сдержит слово, то добыча на графических чипах остановится, хотя всё может сложить иначе.



