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Уже в 2021 году в продажу поступят новые процессоры Intel. Это будут представители 12-го поколения, известные под кодовым названием Alder Lake. Ожидается огромный прорыв в производительности, который должен произойти благодаря переходу на 10-нм техпроцесс и архитектурные изменения. Так, впервые в настольных процессорах появятся малые и большие ядра. Первые будут отвечать за энергоэффективность и работу во время простоя, в то время как вторые предложат высокие тактовые частоты и максимальную производительность. Всё это отлично, вот только многие владельцы продвинутых систем охлаждения окажутся вынуждены покупать новые дорогостоящие конструкции, поскольку сокет на процессорах Intel претерпит кардинальных изменений. Уже появились слухи о том, что в продажу поступят переходники, но никто не гарантирует, что модели 10-летней давности, которые у многих до сих пор отлично справляются со своими задачами, получат эти самые переходники.

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Как оказалось, AMD в этом вопросе гораздо консервативнее. Так, новый сокет AM5 окажется равен по размерам нынешнему AM4, что позволит не беспокоиться о преемственности систем охлаждения. Кстати, кроме этих сведений, подоспели и другие, характеризующие будущие процессоры Ryzen 6000 (предположительно, будет такое название) на архитектуре Zen4. Сообщается, что будет выпущено 6 различных линеек, с флагманской, потребление которой зафиксировано на отметке 170 Вт. Якобы, столь мощные камни потребуют наличия полноценной системы жидкостного охлаждения размером от 280 мм и выше. Все остальные смогут довольствоваться воздухом.

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Если взглянуть на сокет AM5, то можно убедиться, что он получит стандартные размеры 45х45 мм. Из официальных источников известно, что следующее поколение процессоров AMD будут выпущено на базе 5-нм техпроцесса и предложит увеличение IPC на 25%. Это позволит им превысить тактовые частоты свыше 5 ГГц, что окажет позитивное влияние на общую производительность. Точной даты появления подобных процессоров нет. Важно понимать, что в настоящее время большую часть 5-нм мощностей TSMC удерживает Apple. Пока яблочная компания не перейдёт на 4-нм или 3-нм техпроцесс, красные вообще не получат сколько-нибудь серьёзного количества вафель для создания процессоров. Что до аналитических прогнозов, то нас уверяют, что ждать появления AM5 придётся до конца 2022 года, а значит новое поколение Intel может остаться без ответа со стороны AMD.



