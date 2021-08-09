Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последние несколько дней криптовалюты демонстрируют стойкую тенденцию к росту. Биткоин прочно уцепился за отметку в 45 000 долларов, а Эфир перевалил за 3000 и не собирается сдавать позиции. Можно отметить, что майнинг становится прибыльнее, что вызывает опасения относительно дальнейшего снижения цен на видеокарты. Мы уже видели, что GeForce GTX 1080 Ti на вторичном российском рынке успела подорожать на 15 000 рублей, ну а майнеры активно скупают все доступные видеокарты Radeon RX 6000-й серии, поскольку все остальные модели выпущены конкурирующей NVIDIA и получили блокировку, препятствующую добыче Эфира.

реклама

Судя по всему, сегодня самое время решить, нужна ли вам игровая видеокарта. Всё дело в возможном повышении цен на подобную продукцию. Вы же не думали, что российская розница будет предлагать скидки, когда Эфир продолжит своё восхождение, ставя один ценовой рекорд за другим? Правильно сделали, ведь в последние несколько дней вслед за майнерами активизировались геймеры. Пока относительно недорогих GeForce RTX 3060 и более мощных и дорогостоящих GeForce RTX 3080 Ti в продаже достаточно, а вот GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3090 почти закончились. Поскольку последняя откровенно невыгодна по соотношению цены и производительности в играх и майнинге, можно предположить, что её разбирают энтузиасты, которым нужна рабочая машина для решения сложных графических задач.

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Обратите внимание на скриншот выше. Он отражает положение магазина Ситилинк на вечер 9 августа. Ожидаемо, первыми из продажи пропали наиболее бюджетные видеокарты, а следом более дорогие, в то время как модель производства MSI стоит 106 000 рублей. Это было на 10 000 дороже версии от Palit, а значит разница не такая большая. Можно предположить, что, если Эфир продолжит дорожать, из продажи исчезнет и эта модель. GeForce RTX 3090 за 224 тысячи рублей тоже одна, но её судьба нас тревожит мало, ведь она никогда не станет геймерской.

реклама

Кстати, ощутимо меньше в продаже GeForce GTX 1660 Ti и GeForce RTX 2060. Каждой модели всего по 4 единицы, а значит геймеры скупают и их, ведь обычно в Ситилинк подобных карт куда больше. В данной ситуации каждый решает сам, сидеть в ожидании чуда, или бежать в магазин, пока не поздно. Если вдруг через пару дней видеокарты пойдут вверх, не говорите, что мы вас не предупреждали.