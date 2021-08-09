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В последнее время рынок видеокарт демонстрирует крайне необычные тенденции. Так, во второй половине июля в российскую розницу начали поступать видеокарты NVIDIA, получившие аппаратную блокировку, снижающую эффективность майнинга Эфира на 50%. Это привело к тому, что подобные решения оказались бесполезны для фермеров, поскольку ещё никому не удалось взломать последнюю версию защиты. Цены пошли вниз, а уже через несколько недель можно было констатировать, что видеокарт без блокировки LHR вообще не осталось. Это касается как отдельных серий, так и ценовых категорий. К примеру, в Ситилинк доступны 13 видеокарт GeForce RTX 3060 Ti, но ни одна из них не подходит для майнинга. Точно такая же ситуация и с другими графическими чипами.

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Можно было бы подумать, что сегодня никто не покупает видеокарты с целью создания новых ферм, вот только это не так. Всё дело в том, что есть прямые доказательства того, что майнеры активизировались на фоне удорожания Эфира. Обратите внимание на скриншот ниже. Это абсолютно все видеокарты AMD серии Big Navi, которые вообще доступны. Итого, прямо сегодня можно купить 6 различных вариантов Radeon RX 6900 ХТ, что откровенно негусто по сравнению с тем, что здесь было ещё неделю назад. Нужно понимать, что новая серия видеокарт производства AMD и так вышла ограниченным тиражом, но никогда не привлекала майнеров, поскольку имела меньший уровень хешрейта в Эфире. Это объяснялось более узкой шиной по сравнению с видеокартами NVIDIA. Проще говоря, глупо покупать Radeon RX 6800 ХТ, если по такой же цене есть более выгодная GeForce RTX 3080.

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Выше таблица с усреднёнными доходами от 7 августа на наиболее популярных видеокартах. Как видите, ферма из восьми GeForce RTX 3080 выдаёт в сутки 54.56 доллара, в то время как аналогичная по цене ферма на видеокартах Radeon RX 6800 ХТ – скромные 35.44 доллара. Что и говорить, если даже самая дорогая Radeon RX 6900 ХТ приносит ровно столько же, как и относительно недорогая GeForce RTX 3060 Ti. Очевидно, что с подорожанием Эфира всё изменилось. Доходы от майнинга растут, а видеокарты NVIDIA покупать нецелесообразно. Остаётся только AMD. Судя по всему, майнеры в большом отчаянье, если решили брать невыгодные для добычи видеокарты. Возможно, они надеются на игровой потенциал данных видеокарт, полагая, что смогут их выгодно продать в случае необходимости. Стоит понимать, что всё не так просто, ведь даже ферма из восьми LHR GeForce RTX 3080 Ti обеспечивает около 30 долларов в сутки. Аналогичная по цене ферма из Radeon RX 6800 ХТ зарабатывает 35 долларов. Если вдруг Эфир начнёт подниматься выше, то даже с заблокированным хешрейтом GeForce RTX 3080 Ti будет относительно выгодной.

P.S. Кстати, GeForce RTX 3090, которые не получили блокировки, тоже исчезли из продажи. Совпадение?

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