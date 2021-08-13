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Хардфорк London сделал майнеров Эфира беднее на 18%, а вереди Shanghai и Ethereum 2.0

Доходы майнеров на видеокартах снизились
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Приближения Хардфорка London ждали все участники рынка криптовалют. Дело в том, что в сети должны были произойти настолько резкие изменения, что предсказать итог казалось невозможно. Аналитики полагали, что Эфир подорожает, но не были в этом уверены. Рассматривались сценарии исхода майнеров в альткоины, добывающие токены на видеокартах. Спустя неделю можно констатировать, что катастрофы не случилось, Эфир всё ещё вторая по популярности криптовалюта. Мало того, Эфир дорожает, чего не было очень давно. Может показаться, что всё в полном порядке, только это не так.

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Хардфорк London принёс одно ключевое изменение: сжигание комиссий. Если проще, то весной плата за газ вначале весны сравнялась с доходами за майнинг, а после и превысила её. Даже в июле, комиссии составляли 20% всей прибыли, что очень много учитывая тот факт, что теперь эти самые комиссии почти равны нулю. Если перейти к цифрам: в сутки добывается чуть меньше 13 000 монеток Эфира, а сжигается около 4300 монет, что позволяет сделать простой вывод: эмиссия Эфира упала на 33%. В реальности для майнеров цифры немного меньше, а суточные потери составляют порядка 18%, но и это очень много, ведь лишиться на пустом месте такой крупной суммы никто бы по доброй воле не захотел. 

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Аналитики отмечают, что при стоимости Эфира до 2000 долларов майнеры заметили бы значительное снижение доходов. Вот только за последнюю неделю эти самые доходы даже возросли благодаря тому, что Эфир перевалил за 3000 долларов. Можно констатировать, что реальные доходы остались почти неизменными, поскольку при росте до 3000 долларов ушли 20% комиссии, но майнеры всё равно довольны, поскольку многие ожидали худшего сценария.

Кстати, некоторые эксперты думали, что часть пулов откажется переходить на Хардфорк London. Это должно было создать прецедент, что в свою очередь привело бы к появлению нового Форка. Он мог бы отделиться от основной криптовалюты и существовать независимо. Не случилось, ведь здравый смысл возобладал над эмоциями. Ну а впереди хардфорк Shanghai. Он станет промежуточным звеном, закрепив новый алгоритм и проложив дорогу к окончательному переходу к Ethereum 2.0. После этого ни о каком майнинге можно будет не мечтать, ведь монетки будут начисляться только за стейкинг, когда владельцы Эфира захотят положить его на депозит для хранения и роста. Об этом мы поговорим в следующий раз, а пока достаточно того, что майнинг становится всё менее прибыльным. Вполне возможно, что пока было решено сгладить переход на Хардфорк London повышением цены на Эфир, но бесконечно долго так продолжаться не может. 

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