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Доходность майнинга Эфира на видеокартах снижается несмотря на рост цены на криптовалюту

Целый ряд ограничений привёл к снижению реальной прибыли майнеров
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Вчера мы с вами разбирали последствия прихода Хардфорка London на основную сеть Ethereum. Как выяснилось, сжигание Эфира составляет треть от всех добываемых монет, что привело к резкому снижению доходов майнеров. Если отбросить сложные подсчёты, то потери составили около 20%. Учтите, что это случилось на пустом месте, ведь разработчики Эфира ни у кого ничего не спрашивали. Получается довольно интересная ситуация: ребята присвоили себе 72 миллиона монет на этапе создания токена (235 миллиардов долларов по текущим ценам). После этого они оставили у себя в руках возможность решать судьбу криптовалюты единолично, ну а вся тяжёлая работа за майнерами. Шахтёры должны покупать дорогие видеокарты, тратить на электричество, но, когда дело доходит до обратной связи, Виталик Бутерин и компания делает вид, что майнеров вообще не существует. 

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Вообще ситуация куда любопытнее, чем могло показаться. Дело в том, что после изгнания фермеров из Китая, хешрейт Эфира рухнул. Сегодня можно констатировать, что он возвращается к максимальным значениям. В последний раз такое наблюдалось 8 июня как раз перед тем, как правительство Поднебесной перешло к атаке на майнеров. Судя по всему шахтёры уже успели перевезти значительную часть ферм, а значит кроме хардфорка London по майнерам ударили ещё и собственные собраться. 

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На момент написания данного материала цена Эфира приблизилась к отметке в 3300 долларов, временами опускаясь ниже. Если обратить внимание на график, то можно увидеть, что за месяц стоимость криптовалюты выросла почти в 2 раза. Было бы логично предположить, что и доходы тоже поднялись на такую же отметку, вот только перечисленные выше факторы съели сверхдоходы. Получается, что основатели и управляющие криптовалютой чувствуют себя прекрасно. Монетки, которые они себе выдали много лет назад дорожают, в то время как обычные майнеры должны докупать видеокарты чтобы оставаться на прежних позициях. 

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Сегодня фермерам в буквальном смысле бросили косточку. Видимо, Виталик Бутерин пока не готов к полному переходу на Ethereum 2.0. Всё это обычным геймерам должно прийтись по нраву, ведь майнеры перестанут добывать криптовалюту. В данном случае можно предположить, что радость будет недолгой, ведь есть целый ряд альтернативных токенов, которые уже ждут майнеров с их видеокартами. Мы полагаем, что по мере приближения к Ethereum 2.0 всё больше ферм будут переходить на альткоины. 

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Евгений Астахов
14:12
В CU только цены падают 3060Ti с доставкой и налогами за 60к можно купить.
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Михаил
14:12
Для майнеров пусть карты выпускают. Могли бы карты под свои сервера выпускать. И неплохо зарабатывать. Хуанг деньги лопатой гребет с майнеров. АМД ничего не получает с майнеров. Это минус раз руководс...
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