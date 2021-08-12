Недорогие модели геймерских видеокарт исчезают из магазинов РФ – GeForce RTX 3070 Ti уже раскуплены
Очередной виток роста цен на криптовалюты не сулит нам ничего хорошего. Возможно, сегодня у майнеров настоящий праздник, ведь Эфир не только поднялся до 3200 долларов, но и стабильно там удерживается уже которые сутки. Нужно понимать, что продолжаться долго это не будет, ведь крупным держателям криптовалюты просто невыгоден стабильный Эфир. Их стихия резкие перепады, вымывающие деньги у обычных людей с целью их легального присвоения на законных основаниях. Вообще сами законы писали эти самые крупные держатели криптовалюты, но это уже никакого отношения к теме нашего материала не имеет.
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Подорожание Эфира уже стало причиной целого ряда изменений. Первым делом активизировались майнеры. Эти ребята активно скупают все доступные видеокарты, которые не имеют блокировки хешрейта. Поскольку с NVIDIA всё сложно, то в ход пошли почти все модели AMD Radeon RX 6000-й серии. В российской рознице почти не осталось Radeon RX 6800/6800 ХТ/6700 ХТ, ну а новая Radeon RX 6600 XT так и не поступила в свободный доступ. Следом за майнерами подтянулись зажиточные геймеры. Они могут себе позволить переплатить за мощные игровые модели пару десятков тысяч рублей, в то время как обычные геймеры с грустью наблюдают за этим безобразием. Дело в том, что недорогих скоростных моделей почти не осталось.
Все доступные модели GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 30780 Ti
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Давайте к примерам. Ещё несколько дней назад GeForce RTX 3080 Ti стартовала со 150 000 рублей, при этом количество доступных моделей переваливало за 10 штук. Сегодня меньше чем за 155 тысяч ничего не найти. На самом деле разница пока невелика, но ведь это только начало. В наличии пока много GeForce RTX 3080, но брать такой графический чип за 150 000, когда несколько дней назад в продаже за такую же цену была более скоростная GeForce RTX 3080 Ti – просто верх глупости.
GeForce RTX 3070 Ti в одном варианте производства MSI за 106 000 рублей. Учтите, что пару дней назад были доступны версии Palit по цене от 95 тысяч, а значит у нас на ровном месте переплата в 10 000 рублей. Можно было бы посмотреть в сторону менее дорогих GeForce RTX 3060, но и здесь всё не так просто. Буквально вчера мы предлагали нашим читателям обратить внимание на две модели. Одна производства Asus, другая – Palit. Так вот, обе раскуплены геймерами. Последнее утверждение верно, поскольку обе получили блокировку хешрейта LHR.
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