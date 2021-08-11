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Сегодня в DNS должны были стартовать продажи видеокарты Radeon RX 6600 XT. Напомним, перед нами новинка от AMD, которая получила низкий хешрейт в майнинге и отличную производительность. Для сравнения, она обходит GeForce RTX 3060, имеющую более внушительные паспортные характеристики. Ожидалось, что продажи начнутся в 4 часа дня, но время шло, а никаких вестей так и не было. Всё закончилось тем, что старт перенесли на 12 августа. Состоится он или нет, большой вопрос, но дело даже не в этом, ведь на Авито начали появляться перекупщики, которые готовы предложить геймерам новенькие карточки.

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Вот первая ласточка – парень по имени Михаил, который готов продать Radeon RX 6600 XT 18 августа. Информация представлена в лучших традициях жанра: телефона нет, доступ только по переписке, проживает в жутком захолустье, но может предоставить официальную гарантию с чеком. Ясно, что перед нами обычный перекупщик, который имеет связи с розницей и поставщиками. Миша не пишет, сколько всего видеокарт в его распоряжении, но это и неважно. Если бы она была одна, он бы это отметил, а так у каждого остаётся потенциальная возможность для манёвра.

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Что любопытно, Михаил предлагает к покупке видеокарту Sapphire AMD Radeon RX 6600 XT Pulse Gaming OC. Это та же карта, которая стоит в DNS 43 000 рублей. Судя по всему, Миха не жадный парень, ведь у него переплата за товар по сравнению с крупным ритейлером составляет всего 10 000 рублей. Скорее всего, наш герой отхватил партию гораздо дешевле, а значит получит намного больше навара. Вообще вас удивит контингент перекупщиков на Авито. Мы зашли к первому попавшемуся по имени Андрей. По нашим скромным подсчётам у него в наличии больше 30 различных моделей от GeForce RTX 3090 до Radeon RX 570. Но поражает даже не это, ведь некоторые видеокарты у него доступны в количестве 500 штук.

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Это поразительно, но в тот момент, когда большая часть геймеров страдает, пытаясь выкроить лишние 10 000 на видеокарту, есть товарищи, у которых в закромах лежат тысячи игровых моделей различных брендов. Если вы думали, что Андрей такой один, то спешим вас разубедить, ведь это массовое явление процветает. Возможно, когда цены поползут вниз что-то удастся изменить, но пока на рынок видеокарт оказывает мощнейшее давление рост стоимости Эфира. Криптовалюта продолжила восхождение и грозит взвинтить цены на видеокарты по всему миру.