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Наши читатели уже привыкли видеть на нашем сайте скидки в магазине Ситилинк. Многие обсуждают тему видеокарт, кто-то возмущается открытой рекламой, а некоторые вечно недовольны. Но гораздо интереснее тот факт, что мы ни разу не задумались о том, покупают ли реальные геймеры видеокарты вообще, или товар лежит в магазинах и ждёт, когда же продавцы скинут на него ещё пару десятков тысяч рублей. Что же, сегодня тот самый день, когда мы изучим, насколько всё плохо или хорошо с продажами видеокарт.

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Начнём с GeForce GTX 1660 производства Palit. Данная модель стоит 37 990 рублей и предлагает отличный компромисс между производительностью и ценой. Возможно, наши читатели хотели бы заплатить за такую видеокарту всего 20 000, но пока таких предложений на рынке нет. Стоит понимать, что GeForce GTX 1660 отлично справляется со всеми играми в 1080р. Это не та видеокарта, которая покупается впрок на три года вперёд, но определённый запас прочности у неё есть. А теперь обратите внимание на изображение ниже. Как видите, данную модель купили за сегодня 14 человек. Неплохо.

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В отличие от предыдущей модели GeForce RTX 3080 Ti обладает невероятным запасом прочности. В данном случае лучшее, что можно сделать после покупки данной видеокарты – это раздобыть ещё денег и взять монитор с разрешением 4К. Если вы планируете эксплуатировать её на старом 1080р, то будьте готовы, что не раскроете даже половины потенциала столь мощного решения. Сегодня GeForce RTX 3080 Ti стоит 149 990 рублей, но самое интересное – это количество купивших такую карточку за сутки. Как вам число 27? Не волнуйтесь, будет больше.

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Поистине рекордными продажами может похвастать GeForce RTX 3060. На самом деле вчера, когда мы задумывали этот материал, она разошлась в количестве 53 единицы, но сегодня звёзды сошлись немного иначе – всего 46 штук продано, что очень даже немало. Стоимость GeForce RTX 3060 стартует с 58 990 рублей, что намного дороже рекомендованной цены, но пользователь голосует рублём, а значит многим это кажется разумным предложением.

Отметим, что в Ситилинке есть ещё несколько видеокарт, которые неплохо продаются, но в рамках данного материала они просто не помещаются. Надеемся, что с сегодняшнего дня разговоры о том, что геймеры не покупают видеокарты, отпадут. Всё дело в том, что указанные выше модели получили блокировку хешрейта, что делает их неинтересными в глазах майнеров.