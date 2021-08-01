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Китайский рынок живёт в уникальных условиях. Дешёвые смартфоны, местные производители твердотельных накопителей, материнских плат и оперативной памяти, о которых никто за пределами Поднебесной не слышал. Все они предлагают отличные цены, что позволяет существенно сэкономить при покупке компьютера. В конце концов немалая часть видеокарт также выпускается в Китае, а после попадает на прилавки местных магазинов по лучшим на планете ценам. Неудивительно, что в таких тепличных условиях китайские майнеры захватили 50% хешрейта Биткоина. В самый разгар полупроводниково кризиса, когда мы смотрели на GeForce RTX 3080 за 300 000 и удивлялись, в Китае фермерам отгружали вагоны таких видеокарт по значительно боле низким ценам. Сегодня добывать криптовалюту местным майнерам запрещено, а рынок наводнили дешёвые предложения на любой вкус. Мало того, поскольку китайский рынок не резиновый, поставки начались и за рубеж. Скорее всего, дело в цене, ведь фермеры надеются продать свои карты в Европе гораздо дороже, но это для темы нашего материала не так важно.

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Недавно Palit Microsystems дала обширное интервью, затрагивающее многочисленные аспекты рынка вторичных видеокарт. Почитать его можно по ссылке, мы же сконцентрируемся на теме ухудшения производительности. Утверждается, что эффективность работы видеокарты снижается на 10% через год. В данном случае стоит понимать, что речь идёт о старых линейках, поскольку GeForce RTX 3000-й серии вышли 8 месяцев назад, а некоторые модели и того позднее. Представители Palit поясняют, что для улучшения характеристик (читай – для повышения хешрейта) майнеры используют различные ухищрения. К примеру, они сразу же заменяют систему охлаждения на более мощную, что позволяет разогнать как отдельно взятую видеокарту, так и всю ферму. Выставляя такой продукт на продажу, они возвращают заводской вентилятор, вот только видеокарта, проработавшая несколько лет в режиме 24/7 на повышенных тактовых частотах, явно не так хороша, как её аналог, трудившийся всё это время в игровом компьютере.

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Есть, конечно, исключения, но это индивидуальные вопросы, в то время как действия майнеров носят системный характер. Со своей стороны отметим, что важно тщательно проверить видеокарту с вторичного рынка. Лучше сравнить показатели с аналогами и результатами эталонного графического чипа от NVIDIA. Если в специализированных приложениях видеокарта с фермы уступает своим коллегам, то брать её не стоит. Palit ожидает, что со временем на рынок хлынет больше видеокарт с фермерских хозяйств. Именно поэтому так важно обращать внимание не только на цены, но и на работоспособность, ведь вам после этого захочется запускать на видеокарте не только офисные приложения, но и сложные игры следующего поколения.