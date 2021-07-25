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Уже несколько лет Виталик Бутерин грозит миру переходом Эфириума на более прогрессивный алгоритм добычи монет. Сегодня майнеры являются единственной силой, которая позволяет увеличивать количество криптовалюты, а также не останавливать маховик и развитие Эфира. В будущем всё изменится, ведь у фермеров будет всё меньше шансов на получение криптовалюты, а крупные держатели смогут зарабатывать деньги, используя для генерации уже купленные или полученные другим путём накопления.

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Это так называемое доказательство Proof-of-Stake. Владелец 32 монет Эфира (на момент написания это около 67 000 долларов) отправляет свои средства на депозит, где они блокируются до лучших времён. После этого забрать их, вывести и вернуть каким-либо другим образом будет невозможно, до тех пор, пока не случится переход на Ethereum 2.0. Но всё это немного отдалённая перспектива, о которой пока слишком рано говорить всерьёз, поскольку точных сроков данного обновления пока нет. А вот то, что должно волновать майнеров, это два ближайших хардфорка. 4 августа стартует обновление на EIP-1559, которое носит название London. Это будет первый удар по доходам шахтёров, который уравняет комиссии, что сделает невозможными сверхдоходы. Пока неясно, насколько сильно пострадает эффективность майнинга, но тот факт, что пострадает, не вызывает сомнений.

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1 декабря майнеров порадует «Бомба сложности», которая должна была быть активирована ещё года два назад, но из-за споров среди разработчиков так и не была реализована. Это хардфорк EIP 3554, который увеличит время генерации одного блока с 13 до 20 секунд. Таким образом за определённый период времени можно будет получать меньше монет при сохранении текущего хешрейта. Единственный шанс – это просто докупить немного нового железа, надеясь на то, что Ethereum 2.0 придёт в сеть как можно позднее.

Как видите, перспективы майнинга Эфира весьма туманны. Если вы прямо сегодня изучали целесообразность покупки новой видеокарты, то лучше не стоит. Отдельные графические чипы подешевели, в последние несколько дней Эфириум вырос на пару тысяч долларов, только это не значит, что вы сможете вернуть вложения. Вчера мы выяснили, что окупаемость GeForce RTX 3060 Ti находится на отметке 8.5 месяцев. Вот только у вас не будет этих месяцев. Неясно, насколько сильно уменьшит доходность хардфорк London, но «Бомба сложности» придёт через 4 месяца и она гарантированно несёт 50% усложнение добычи. Можно помечтать о том, что цены на криптовалюту вырастут. Но на этот счёт мы говорить пока не готовы, поскольку подобная аналитика выходит за пределы нашей компетенции.