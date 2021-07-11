Хардфорк «Бомба сложности» может сделать добычу Эфира на видеокартах нерентабельной уже 1 декабря
Хардфорк London уже близко. Ожидается, что он ощутимо снизит доходы майнеров за счёт приведения комиссий фермерам к общему знаменателю. Если сегодня этот показатель может варьироваться в зависимости от настроений на рынке (например, он превышал 100 долларов в мае), то в будущем большая часть комиссий будет сжигаться, что явно не радует майнеров, которые купили видеокарты и надеялись отбить вложения за счёт высокой йены на Эфириум. Есть мнение, что доходы удастся стабилизировать за счёт роста стоимости криптовалюты, поскольку она станет более стабильна, а значит интересна инвесторам. Может быть так и будет, но у майнеров точно нет шансов заработать. Не верите?
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В 2015 году в системный код Ethereum была заложена так называемая «Бомба сложности». Виталик Бутерин и другие разработчики таким образом пытались стимулировать сообщество к переходу на новый протокол, который ведёт к отказу от использования видеокарт для добычи Эфира. За это время разработчики уже несколько раз откладывали ввод бомбы в строй. Первоначально это было сделано в 2017 году, поскольку сообщество оказалось просто не готово, после этого в 2019 году, ведь на тот момент доходы майнеров и так упали ниже плинтуса. В конце концов – в 2020 году, что дало майнерам ощущение стабильности. Что же, 1 декабря 2021 года хардфорк EIP 3554 будет введён в строй.
Если сегодня поиск одного блока в сети требуется 13 секунд, то после этого случится задержка до 20 секунд. Это значит, что доходность упадёт на 50% за одну ночь. Вчера мы проводили небольшие подсчёты, выяснив, что вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно не раньше, чем через 14 месяцев. После 1 декабря смело прибавляйте ещё 7 месяцев. Вы ведь не забыли о приближающемся хардфорке London? Он нагрянет ещё раньше, а оба изменения способны сделать добычу в домашних условиях нерентабельной.
В качестве анонса: следом за этим состоится полный переход алгоритма добычи Эфириума с существующего Proof of Work на Proof of Stake. Это значит, что сегодня майнеры используют в качестве доказательства получения монет вычислительную мощность. После перехода на Ethereum нужно будет предоставлять доказательство владения. Это со 100% вероятностью убьёт майнинг, но уже и так ясно, что дни добычи Эфира на видеокартах сочтены. Точных сроков разработчики не говорят, но даже известной нам информации достаточно. Ну а майнерам посоветуем поскорее избавляться от железа, поскольку в декабре видеокарты по заоблачным ценам будут никому не нужны.
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