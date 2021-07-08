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Хардфорк London придёт в сеть Ethereum 4 августа – ожидается падение комиссий и доходности майнеров

Доходы майнеров могут упасть до критически низких значений
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Много лет назад основатель Эфируима Виталик Бутерин обозначил курс, который криптовалюта должна преодолеть. Кроме увеличения количества транзакций в секунду, предполагалось снижение комиссий майнерам, что должно сделать токен более справедливым. Как оказалось, с таким подходом не согласны многие разработчики и тем более шахтёры. В данном случае нет ничего удивительного, ведь в отличие от самих разработчиков, майнеры вложили тысячи и миллионы долларов в свои фермы и не хотят лишиться всего в один момент.

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Что же, вполне возможно, крах доходности Эфириума уже рядом. Давайте перейдём к конкретным цифрам. Так, в мае майнеры получили около 2.4 миллиарда долларов, из которых чуть меньше половины составили комиссии (1 миллиард). Уже в июне комиссии упали до минимума (166 миллионов долларов), что не могло не сказаться на экономическом благосостоянии фермеров. Как сообщается, на данный момент все тесты завершены. Так, в тестнетах Ropsten и Goerli хардфорк London (EIP-1559) опробовали ещё в июне, ну а в Rinkeby – сегодня. Насколько точно упадут комиссии, неясно, но тот факт, что это ударит по кошельку шахтёров, не вызывает сомнений. 

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Планы Виталика Бутерина воплощаются в реальность. Уже 4 августа состоится приход EIP-1559 на основную сеть Эфириума. Ожидается, что он произойдёт в блоке #12965000, после чего вся система заработает по новым правилам. Какое-то время многие эксперты высказывали опасения относительно уязвимости сети в результате нового хардфорка, но в итоге разработчикам удалось их переубедить. Точно также не желала идти на компромисс немалая часть разработчиков. Они оттягивали до последнего, ну а у майнеров, традиционно, никто ничего спрашивать не стал. Вначале они пытались объединить 51% мощностей под эгидой нескольких пулов, но после того, как предприятие потерпело фиаско, заняли выжидательную позицию.

Есть мнение, что после активации хардфорка London, цена Эфира резко подпрыгнет. Как будет на самом деле, мы узнаем уже в начале августа. Если криптовалюта останется на прежних позициях, это может вызвать очередной отток майнеров. Всё дело в том, что на многих видеокартах с учётом высоких цен на электричество добыча станет невыгодной, поскольку отбить вложения станет нереально. Согласно последним новостям, окончательно решение будет приниматься 9 июля, но на момент написания материала не было никаких сведений о том, что в рядах разработчиков царит разброд мнений.

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