Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад мы констатировали, что окупаемость вложений в добычу Эфира снижается. На тот момент ситуация была настолько плоха, что вернуть затраты на видеокарту GeForce RTX 3080 можно было за 17 месяцев. Ясно, что никто не будет брать столь дорогую карту, осознавая бесперспективность возврата затраченных средств. Что же, сегодня Эфир перешёл к росту, а значит самое время изучить, насколько выгоднее стало добывать монетки сидя у домашнего компьютера.

реклама

Как видите, сегодня ферма из восьми GeForce RTX 3080 приносит в день 49.66 доллара. Таким образом, одна такая видеокарта даёт за один месяц 186 долларов, что соответствует 14 000 рублей. Если заглянуть в Ситилинк, то можно убедиться, что приход новой серии LHR оказал сильное влияние на стоимость видеокарт GeForce RTX 3080. Прокачанная версия производства GIGABYTE обойдётся вам 160 000 рублей. Несложно подсчитать, что вернуть вложения в ферму можно через 11 месяцев, но с ростом Эфира, который мы наблюдаем, это можно будет сделать и быстрее.

анонсы и реклама MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки Еще одна 3060 Ti даже дешевле Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке RTX 3070 Ti дешевле всего в KNS.RU -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

реклама

Полноценная ферма на базе GeForce RTX 3060 Ti приносит 32.69 доллара в сутки. Несложно подсчитать, что в месяц она даёт 980 долларов, или 112.5 доллара (9040 рублей) на одну карту за отчётный период. Дешевле 78 000 рублей мы такую видеокарту не нашли, поскольку менее дорогие представлены версиями с защитой от майнинга. Это значит, что вернуть вложения на такой карте можно всего за 8.5 месяца. У нас настоящий рекорд, а ведь существуют серые поставки, позволяющие купить GeForce RTX 3060 Ti дешевле.

Всё это может значить только одно: если цена Эфира будет расти, то уже скоро майнеры снова начнут скупать видеокарты. Пока GeForce RTX 3080 не выглядит сильно выгодной, поскольку 11 месяцев – это не так уж и мало, а вот несколько GeForce RTX 3060 Ti позволяют начать зарабатывать чуть больше, чем через полгода. Учтите, что всё это сильно завязано на цене Эфира. Некоторые криптооптимисты полагают, что уже вскоре Биткоин может перевалить за 40 000 долларов. Если это случится, что Эфир может подорожать до 3000, что автоматически сократит время возвращения вложений до 5-6 месяцев. Кстати, обычно в таких ситуациях в дело вступали китайские майнеры, которые включали свои фермы. Сегодня им запрещено добывать Эфир, а перевозка оборудования не закончена, что только увеличивает шансы на доходность других майнеров.