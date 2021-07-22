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В начале июля появились слухи о планах NVIDIA выпустить следующее поколение графических чипов. Планы весьма отдалённые, а инсайдеры уверяют, что ждать появления видеокарты GeForce RTX 4090 придётся до 2023 года. Ожидание может оказаться очень плодотворным, поскольку данный GPU окажется в 2 раза быстрее флагмана 2020 года, а общая производительность достигнет 66,4 TFLOPS. Одновременно с этим сообщалось, что NVIDIA работает над новой архитектурой Hopper. Она будет предназначаться для профессиональных нужд и предложит многоядерную конструкцию Multi-Chip-Module. Что же, судя по всему, AMD не собирается так легко сдаваться.

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Сообщается о скором выходе нового поколения графических карт на базе архитектуры следующего поколения RDNA 3. Флагманом станет Radeon RX 7900 XT, основанная на аналогичной указанной выше технологии чиплетов MCM. Оказывается, это будет просто гигантский графический чип, включающий 15 360 ядер. Учтите, что у Radeon RX 6900 XT всего 5120 ядер, а значит новинка будет как минимум в 2 раза быстрее существующего флагмана. Отмечается, что многое может зависеть от эффективности архитектуры и самого техпроцесса. Если это будет зрелые 5-нм нормы, а RDNA 3 окажется быстрее RDNA 2, то производительность может порадовать потенциальных покупателей.

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А вот новая Radeon RX 7800 XT, фигурирующая в списке как Navi 33, окажется всего на 40% быстрее Radeon RX 6800 XT. Теоретически это может говорить о применении Radeon RX 7900 XT в сегменте высокопроизводительных облачных вычислений, в то время как на плечи Radeon RX 7800 XT ляжет тяжёлая ноша конкуренции со следующим поколением графических чипов NVIDIA. В утечке указывается, что производство указанных выше видеокарт стартует в конце 2021 года. Неясно, откуда у AMD столько свободных мощностей. Суть в том, что у TSMC все 5-нм производственные цеха забиты под завязку, а заказчики уже ломятся в закрытые двери. Также вызывает вопросы, как новые видеокарты впишутся в существующую линейку, поскольку мы так и не увидели массового появления широко разрекламированных Big Navi.

Источник также не указывает сроков поступления подобных видеокарт в продажу, вполне возможно, что речь идёт об инженерных моделях, либо о первых версиях для партнёров, на основе которых через какое-то время и будет создаваться новое поколение.