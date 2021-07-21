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В начале июля появились сведения, согласно которым NVIDIA планирует выпустить видеокарты следующего поколения в 2023 году. Это значит, что традиционный график, когда следующее поколения пребывает через 2 года после предыдущего, будет нарушен. Отмечалось, что флагман (предположительно, GeForce RTX 4000) будет основан на 5-нм техпроцессе и окажется в 2 раза производительнее существующих аналогов (66,4 TFLOPS). Поскольку пока эту информацию нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, самое время изучить более новые слухи относительно ещё одной линейки графических чипов.

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На этот раз речь идёт о новой архитектуре. Отмечается, что со следующего поколения NVIDIA планирует разделить настольные видеокарты и устройства для серверов и облачных вычислений. Таким образом, каждая линейка будет основана на собственной архитектуре. Если для настольных решений – это Lovelace, то центры обработки данных получат Hopper. Ключевой особенностью новой архитектуры станет конструкция MCM (Multi-Chip-Module), представляющая собой технологию, аналогичную Intel (Xe-HPC) и AMD (CDNA 2).

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Сообщается, что графические чипы на основе Hopper могут быть анонсированы во втором квартале 2022 года, а продажи стартуют в конце 2022 года. Они будут основаны на 5-нм техпроцессе и создаваться силами TSMC. На основе ранних утечек предполагается, что видеокарта на основе архитектуры Hopper будет иметь 18 432 ядер CUDA, что в 2.5 раза больше того, что сегодня NVIDIA предлагает крупным клиентам в сверхдорогом продукте GA100. Указывается на использование большого количества ядер, выполняющих подсчёты трассировки лучей, что должно повысить производительность в сложных задачах.

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В данном случае неясно, откуда у TSMC столько мощностей. Так, в 2022 году часть 5-нм производства будет занята Apple. Другая уйдёт AMD, которая давно просит расширить её долю. Есть ещё Intel, которая планирует начать выпускать некоторые из своих продуктов по технологиям тайваньских инженеров. И вот ко всему этому празднику жизни планирует присоединиться ещё и NVIDIA. Будем надеяться, что все они получат желаемое количество чипов, поскольку полупроводниковый кризис уже и без того затянулся, а его новый виток в 2022 году может привести к ещё более печальным последствиям и очередному подорожанию. А ведь где-то рядом настольные видеокарты, которые также будут построены на 5-нм от TSMC.