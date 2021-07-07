Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GeForce RTX 4090 может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм техпроцесс и 66 TFLOPS

Очередная утечка обещает один из самых больших рывков на рынке графических процессоров
[ ] для раздела Блоги
8
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Видеокарты NVIDIA текущего поколения трудно назвать большим прорывом. Когда обнаружился небольшой разрыв между GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 3080, многие эксперты уверяли, что всё дело в попытке сэкономить на выгодном предложении, которое сделала Samsung. Якобы, 8-нм техпроцесс оказался куда дешевле, что сыграло главную роль в выборе подрядчика. Сегодня всё это не очень актуально, ведь любая видеокарта стоит как минимум в два раза дороже своей рекомендованной цены, что делает бесполезными рассуждения на тему небольшого прироста, эффективности графического процесса и особенностях архитектуры Ampere. Может быть, когда цены вернутся в норму, мы об этом ещё поговорим, но пока наши читатели думают только о том, как было хорошо, когда старая добрая GeForce RTX 2060 лежала в магазинах по 25 000 рублей.

реклама

Поскольку пока цены держатся на сверхвысоких показателях, самое время подумать о дне грядущем. Как стало известно, следующее поколение графических процессоров NVIDIA будет носить наименование Lovelace с флагманом AD102. Сообщается, что серия GeForce RTX 4000 появится в 2023 году и будет основана на 5-нм техпроцессе. Пока неясно, кто станет подрядчиком. Вполне возможно, что сегодня даже NVIDIA с этим не определилась. Что до TSMC, то в тайваньского производителя прочно вцепилась Apple. Яблочники бронируют львиную мощностей, которые на текущий момент времени находятся на передовой технологического прогресса. К примеру, пока весь мир довольствуется очередью на 7-нм техпроцесс, ребята из Купертино получают неограниченное количество 5-нм чипов. 

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Кто бы не взял на себя производство, последние слухи утверждают, что нас ждёт двухкратный прирост скорости по сравнению с флагманской GeForce RTX 3090. Очевидно, что речь идёт о самой быстрой видеокарте (предположительно, GeForce RTX 4090). Если отталкиваться от цифр, то архитектура Ampere выдаёт 38.7 TFLOPS, ну а Lovelace обещает немыслимые 66,4 TFLOPS. Также должно увеличиться количество ядер CUDA с 10 752 на GeForce RTX 3090, до 18 432 на предполагаемой GeForce RTX 4090.

реклама

Источники указывают только сроки, в то время как сейчас слишком рано, чтобы обозначать даже приблизительный месяц анонса и релиза. Будем надеяться, что к этому моменту удастся решить проблему полупроводникового кризиса, а майнеры исчезнут как вид, поскольку нам бы не хотелось увидеть ещё одно виртуальное поколение видеокарт, которое могут купить только миллионеры и фермеры.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
1
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
1
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
21
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
32
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
33
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
67
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
28
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
6

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 32
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 67
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 25
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 32
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бесплатный переход с Windows 10 на Windows 11 будет ограничен по времени
43
Видеокарты с блокировкой от майнеров дешевеют в РФ – цена GeForce 3070 Ti уже ниже GeForce 3060 Ti
25
Видеокарты GeForce RTX 2060 возвращаются в продажу в России со скидкой до 52%
38
Онлайн CSGO ожидаемо «просел» после перевода прайм-статусов на полностью платные
13
Xiaomi Redmi Note 10 Pro упал в цене – мощный чип, AMOLED 120 Гц и 108-Мп камера со скидкой 4000р.
1
Разработчики Metro: Exodus готовят новую игру
11
Видеокарты для майнеров дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 со скидкой до 130 000 рублей
12
Хешрейт сети Ethereum начинает стабилизироваться после стремительного падения
14
Перекупщики на Авито массово снижают цены на видеокарты после майнинга и новые GeForce 3070/3080 Ti
49
Сеть Эфириума за месяц потеряла 875 000 видеокарт GeForce RTX 3090 из-за отключения китайских ферм
30
Dogecoin ждёт резкое падение, обесценивание и уход с рынка криптовалют – эксперты РБК
8
Аналитики верят в способность NVIDIA избежать второго криптопохмелья
56
Microsoft описала процесс обновления на Windows 11 и совместимость приложений
9
Марка Bugatti официально перешла под контроль хорватского разработчика электромобилей Rimac
4
Биткоин электростанция на севере Нью-Йорка превратила близлежащее озеро в горячую ванну
36
21 смартфон Xiaomi завершит жизненный цикл и не получит Android 12 в 2021-2022 годах
5
Оптимальная конфигурация компьютера для майнинга Chia Coin – три подборки для быстрого старта
20
Windows 10 21H2 принесет поддержку файлов OpenXPS
3
В Windows 11 Microsoft решит одну из раздражающих проблем с обновлениями Windows
15
Windows 7 начала отвоевывать позиции у Windows 10 в статистике Steam
8

Популярные статьи

Мой опыт подготовки к плоттингу и фармингу Чиа
133
5 причин, по которым пользователям Windows 10 можно не опасаться массового перехода на Windows 11
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
21
Анализ доступности и стоимости видеокарт серий RTX 2000 и 3000 на AVITO. Часть 2-я. Неделя спустя
23
Проверяем анизотропную фильтрацию в играх
20
Обзор и тест USB 3.0 контроллера Kebidumei на 4 порта из Китая за ~10$
20
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
1
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
1

Сейчас обсуждают

VRoman
18:18
Рентген и там найдёт, а вот процесс изъятия может сильно навредить здоровью.
Контрабандистов с примотанными к телу процессорами Intel задержали в Гонконге
NOFX
18:17
Ну ты и сказочник. Достань калькулятор и подсчитай,если умеешь.
Аналитики верят в способность NVIDIA избежать второго криптопохмелья
Максим Денисов
18:16
какие негласные правила? 2 обновления андроид - политика компании, которую все знают, кто интересуется обновлениями. Бюджетки получают одну версию андроида.
21 смартфон Xiaomi завершит жизненный цикл и не получит Android 12 в 2021-2022 годах
Roditch
18:14
"Без комиссий, которые берут банки за переводы," Сказки, плату за транзакции никто не отменял, либо нужно ждать до посинения, пока транзакцию выполнят бесплатно. "Эти ребята быстро сообразили, что т...
Российские власти готовят закон об условиях конфискации Биткоина и других криптовалют
zoog
18:08
Сталин: - Товарищи, контрреволюционеры подло убили т. Кирова, почтим его память минутой молчания! ........................................................................................................
Целых восемь минут геймплея ремейка System Shock показали на видео
DarkShaman
18:07
Любопытно почему зелот и прочие решили что AD102 эти чип для игровой видеокарты, а не для NVIDIA Quadro ?
GeForce RTX 4090 может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм техпроцесс и 66 TFLOPS
Polar fox
18:07
Это у фанатов амд болезнь, отсутствие мозга в черепной коробке называется, сколько лет вы интел с нвидеей хоронит, только что-то не видно, что амд даже до их уровня доросла по долям рынка. Не признает...
Intel вернулась к росту на рынке процессоров, а продажи AMD рухнули до показателей 2020 года
12sunflowers
18:07
Власть - народу! Земли - крестьянам! Путина и майнеров - на кол!
Российские власти готовят закон об условиях конфискации Биткоина и других криптовалют
12sunflowers
18:04
Мочите майнеров!:)
Российские власти готовят закон об условиях конфискации Биткоина и других криптовалют
Михаил Смирнов
18:00
а не надо хранить бабки на всяких бинансах, и никто ничего не конфискует, пусть хоть усрутся
Российские власти готовят закон об условиях конфискации Биткоина и других криптовалют
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем