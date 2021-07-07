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Видеокарты NVIDIA текущего поколения трудно назвать большим прорывом. Когда обнаружился небольшой разрыв между GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 3080, многие эксперты уверяли, что всё дело в попытке сэкономить на выгодном предложении, которое сделала Samsung. Якобы, 8-нм техпроцесс оказался куда дешевле, что сыграло главную роль в выборе подрядчика. Сегодня всё это не очень актуально, ведь любая видеокарта стоит как минимум в два раза дороже своей рекомендованной цены, что делает бесполезными рассуждения на тему небольшого прироста, эффективности графического процесса и особенностях архитектуры Ampere. Может быть, когда цены вернутся в норму, мы об этом ещё поговорим, но пока наши читатели думают только о том, как было хорошо, когда старая добрая GeForce RTX 2060 лежала в магазинах по 25 000 рублей.

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Поскольку пока цены держатся на сверхвысоких показателях, самое время подумать о дне грядущем. Как стало известно, следующее поколение графических процессоров NVIDIA будет носить наименование Lovelace с флагманом AD102. Сообщается, что серия GeForce RTX 4000 появится в 2023 году и будет основана на 5-нм техпроцессе. Пока неясно, кто станет подрядчиком. Вполне возможно, что сегодня даже NVIDIA с этим не определилась. Что до TSMC, то в тайваньского производителя прочно вцепилась Apple. Яблочники бронируют львиную мощностей, которые на текущий момент времени находятся на передовой технологического прогресса. К примеру, пока весь мир довольствуется очередью на 7-нм техпроцесс, ребята из Купертино получают неограниченное количество 5-нм чипов.

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Кто бы не взял на себя производство, последние слухи утверждают, что нас ждёт двухкратный прирост скорости по сравнению с флагманской GeForce RTX 3090. Очевидно, что речь идёт о самой быстрой видеокарте (предположительно, GeForce RTX 4090). Если отталкиваться от цифр, то архитектура Ampere выдаёт 38.7 TFLOPS, ну а Lovelace обещает немыслимые 66,4 TFLOPS. Также должно увеличиться количество ядер CUDA с 10 752 на GeForce RTX 3090, до 18 432 на предполагаемой GeForce RTX 4090.

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Источники указывают только сроки, в то время как сейчас слишком рано, чтобы обозначать даже приблизительный месяц анонса и релиза. Будем надеяться, что к этому моменту удастся решить проблему полупроводникового кризиса, а майнеры исчезнут как вид, поскольку нам бы не хотелось увидеть ещё одно виртуальное поколение видеокарт, которое могут купить только миллионеры и фермеры.