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Китайские майнеры перевозят в Канаду 1 000 000 устройств ASIC для добычи Биткоина

Китайские майнеры перевозят крупнейшую партию оборудования
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Несмотря на то, что добыча криптовалют уже не приносит прежних сверхдоходов, майнеры не останавливают свои фермы, в надежде на ближайший рост Биткоина. Не так давно мы изучали последствия исхода китайских майнеров. Согласно официальным источникам, Поднебесная полностью очистилась. На самом деле не всё так просто, ведь Китай до сих пор генерирует чуть меньше половины всего хешрейта Биткоина. Возможно, в ходе очередных репрессивных мер правительству удастся всё изменить, но пока ситуация такова, что шахтёры не спешат покидать насиженные места. Всё дело в дополнительных расходах, которые влечёт за собой переезд, включая перевозку дорогостоящего оборудования и размещение мощностей на новом месте.

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Как сообщается, некоторые китайские майнеры осознают бесперспективность борьбы с местными властями. Так, один из крупнейших майнинговых операторов на китайском рынке Optimum Mining Host Limited Liability подписал договор о долговременном сотрудничестве с Black Rock Petroleum Company. Это нефтегазовый гигант из США, который занимается добычей и продажей природного газа в Северной Америке. Согласно договору, китайцы перевезут до 1 миллиона специализированных устройств для майннга Биткоинов в Канаду.

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Ожидается, что несколько гигантских ферм расположатся в провинции Альберта. Первая партия разместится прямо на крупном газоперерабатывающем предприятии Quirk Creek. Таким образом майнеры будут получать необходимую энергию прямо у источника, что позволит установить цену на электричество на уровне 0.02 доллара (1.48 рубля) за 1 кВт⋅ч. Кстати, цена действительно впечатляет, ведь это куда ниже стоимости электричества в большинстве стран мира.

Контракт рассчитан на полных два года, а после может быть продлён ещё на 1 год или больше. Black Rock обязуется не только обеспечить достаточное количество энергии, но и охрану оборудования, а также полноценное сервисное обслуживание. Вторая партия из 300 000 майнеров поступит в самое ближайшее время. Она разместится рядом с заводом в Альберте. Там же оборудуют и третий участок с 500 000 майнерами. Представители принимающей стороны заявили, что 1.4 миллиарда кубометров газа достаточно для долговременного обслуживания предприятия и точно хватит на указанные в договоре 3 года.

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