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В начале октября 2019 года китайские майнеры генерировали 75% всех Биткоинов планеты. За следующий год активно увеличивалась активность российских и американских шахтёров, а китайские напротив теряли процент за процентом. По сути, именно с октября 2020 стали заметны первые признаки готовящейся миграции, когда власти Поднебесной только начали теснить местных фермеров по всем фронтам. К марту 2021 года Китайские майнеры потеряли лидирующие позиции, а их доля в сети Биткоина упала ниже 50%. Ниже можно рассмотреть данные, собранные исследователями из Кембриджского университета. Увы, результатов последних месяцев нет, но даже эта информация позволяет понять, что исход начался задолго до первых майских запретов.

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Поскольку большая часть фермерских мощностей находилась в провинциях Сычуань, Внутренней Монголии и Синьцзяне, то именно они стали первыми, где тяжёлая рука правительства опробовала новые методы борьбы с майнерами. Уже к концу июня чиновники рапортовали о полной победе, уверяя, что Китай на 90% избавился от шахтёров. Как показывают последние данные хешрейта Биткоина, китайские пулы занимают первые три места и генерируют около 46%. На этом фоне странно выглядят заявления о завершении борьбы с майнерами. Так, вчера лидеры провинции Аньхой заявили, что с небольшим опозданием, но вводят полные ограничения на добычу Биткоина.

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Аналитики полагают, что несмотря на закрытие многих ферм, в строю остаётся ещё немала часть. Нет никаких сомнений, что в ближайшее время они будут закрыты, но сегодня попытки властей не принесли ожидаемого эффекта. Поскольку это долгий процесс, то конвульсии китайских майнеров могут длиться ещё очень долго. Сегодня можно констатировать, что часть ферм уже начали перемещаться в другие регионы. Среди выгодоприобретателей Казахстан, который за несколько лет смог нарастить долю с 1.4% до невероятных 8.2%. Это позволило стране выйти на третье место, опередив РФ, которая долго занимала эту позицию. У США ещё более внушительный показатель 16.8%, но майнеры продолжают прибывать в эту страну.

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Кстати, некоторые эксперты полагали, что в Китае появится много невостребованного электричества. Как оказалось, к 2024 году в некоторых провинциях потребности в энергии вырастут почти в 2 раза, а значит избавление от майнеров не только не помешает экономике, но и даст ей передышку, высвободив мощности для развития местного бизнеса.