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Стоимость видеокарт в российских магазинах стабильно снижается. Цены ползут вниз, а возможность купить скоростную игровую модель появляется у всё большего количества геймеров. Несмотря на то, что отдельные версии уже потеряли больше половины стоимости, плата за вхождение в мир высокопроизводительных игр всё ещё высока. Эксперты полагают, что вторая половина текущего года принесёт ещё больше скидок, а реальные цены упадут до рекомендованных. Поскольку пока этого не случилось, нам остаётся только ждать улучшения положения на рынке. Стоит понимать, что не только геймеры ждут падения цен на видеокарты. Многие майнеры полагают, что как только стоимость GeForce RTX 3080 достигнет рекомендованной, майнинг вернётся к прибыльности.

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В качестве примера возьмём GeForce RTX 3080 производства MSI, стоимость которой составляет 177 290 рублей. Нас интересует прибыльность данной видеокарты в добыче Эфириума. Подсчёты проводятся по средним показателям и могут не соответствовать реальному положению дел через несколько месяцев. Однако криптовалюты не поддаются прогнозированию, поэтому более точных данных просто нет. Результаты получены в ходе анализа таблицы прибыльности отдельных ферм. В данном случае в каждой ферме трудятся 8 идентичных видеокарт. Оплата электричества по среднеевропейским ценам уже учтена. Поскольку в РФ стоимость электроэнергии меньше, можно рассчитывать ещё на пару долларов.

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Итак, 8 видеокарт GeForce RTX 3080 приносят в сутки 43.27 доллара. Таким образом в месяц можно получить 1300 долларов на полностью укомплектованной ферме, или 162 доллара (12 000 рублей) на одной такой карте в месяц. Несложно подсчитать, что вернуть вложения в GeForce RTX 3080 вам удастся не раньше, чем за 15 месяцев. В данном случае против майнеров играет множество негативных факторов. Это и неопределённость в цене, ведь Эфир так и не смог закрепиться на отметке выше 2000 долларов. Кроме того, впереди Хардфорк London и «Бомба сложности». Первый негативно отразится на доходности за счёт резкого уменьшения комиссионных выплат, а второй увеличит время генерации отдельных блоков с монетами. Это также приведёт к падению доходности. Всё это значит только одно, сегодня быстро вернуть вложения невозможно, а перспективы у Эфира туманны. Разработчики и инвесторы устали от майнеров, желая перейти на более стабильные способы генерации монет.