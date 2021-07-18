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За последние несколько недель видеокарты подешевели почти в 2 раза. Вот только никакого ажиотажа не наблюдается. Никто не ломится в открытые двери магазинов, а сайты не виснут от перегрузки. Всё дело в том, что до этого эти самые видеокарты подорожали в 4 раза, а значит сегодня цены всё равно выше, чем были в начале года. Если вас не смущает двойная переплата, а 137 000 рублей жгут карман, то самое время отправиться в наш материал, где есть отличный выбор высокопроизводительных видеокарт. Если же вы не считаете возможным выбрасывать на развлечения такие суммы, то лучше попробовать стать бережливым геймером.

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Предположим, что у вас в кармане всего 40 000 рублей. Можно отправится в Ситилинк, где есть огромный выбор видеокарт серии GeForce GTX 1660. Они неплохо справляются с новыми играми, вот только вам придётся мириться со средними настройками графики даже в разрешении 1080р. Мечтать о покупке монитора с разрешением 2К и тем более 4К в данном случае не стоит, поскольку там придётся снижать настройки до самых низких. Кому-то такая карта может показаться отличным выбором, но есть и более интересные предложения.

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Мы, как обычно, не предлагаем вам бросаться в омут, лишь указывая на существующую возможность. Итак, из-за снижения цены на Эфириум и другие криптовалюты, майнеры массово понесли свои фермы на вторичный рынок. Мы не оставляем ссылок на конкретные объявления, поскольку не собираемся никому обеспечивать бесплатную рекламу. Суть в том, что вторичный рынок переполнен видеокартами серии GeForce GTX 1080. Если вы умеете отличить подгоревшей чип от живого и способны правильно подобрать методику тестирования для бывших в употреблении видеокарт, то лучшего времени для покупки GeForce GTX 1080 не найти. Расписывать все преимущества данной карты мы не будем, поскольку перед нами предтоп, который до сих пор актуален, а главное: куда быстрее GeForce GTX 1660.

Сегодня данная карточка стоит от 35 тысяч рублей. Мы рекомендуем вам прийти к продавцу и лично изучить GeForce GTX 1080 с особым пристрастием. Все продавцы пишут, что карты не майнили. Не верьте этим сказкам. Большая часть только вышла с ферм, а многие до сих пор там трудятся, поскольку майнеры хотят выжать с карты все соки. Именно поэтому взвесьте все за и против, хотя, по нашему мнению, выбор очевиден, ведь за 35 000 рублей получить GeForce GTX 1080 невозможно было последние 6 месяцев.