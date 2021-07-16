Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последние дни поступают крайне противоречивые сведения, которые могут поставить в тупик всех тех, кто ждёт хороших новостей на рынке видеокарт. В первую очередь нельзя не отметить открытие сезона скидок в российских магазинах. Цены всё ещё далеки от идеала, но уже лучше, чем было месяц назад. К сожалению, производители видеокарт не испытывают интереса к недорогим продуктам. Они видят выгоду в выпуске высокопроизводительных решений, поэтому мы ещё долго не увидим геймерских видеокарт за 200-300 долларов. Куда хуже последние новости, согласно которым NVIDIA и вовсе остановила поставки графических чипов партнёрам до августа в связи с перенасыщением рынка. Что же, есть и хорошие сведения.

реклама

По мнению аналитиков, есть основания ожидать возвращения цен на видеокарты к рекомендованным уже к концу 2021 года. На самом деле выдвигаются ещё более оптимистичные прогнозы, но никаких конкретных дат нет, поэтому мы остановимся на указанных сроках. Аналитики полагают, что сложности китайских майнеров окажут влияние на весь рынок. Уже скоро ожидается поток видеокарт на вторичные рынки, а следом за фермерами из Поднебесной начнут распродавать свои запасы и отечественные шахтёры. Положение таково, что любое промедление может обойтись для бизнеса гигантскими потерями. Стоит только задержаться на рынке на пару недель, и цена видеокарты GeForce RTX 3080 со 180 тысяч может обрушиться до 140. Если речь идёт об одной такой карточке, то потери домашнего майнера будут невелики, а вот большая ферма может стать ударом даже для шахтёров с большим денежным парашютом.

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса RTX 3080 LHR кардинально дешевле в Регарде -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Немалые запасы видеокарт есть и у магазинов. Многие из них специально не выставляли на продажу много товара, поскольку боялись его удешевления. Создавался искусственный дефицит. Ясно, что лучше продать GeForce RTX 3060 сегодня за 70 000 рублей, чем завтра за 40 000. Аналитики указывают, что третий квартал традиционно считается гораздо лучше для бизнеса, чем второй, поскольку он связан с оживлением, сопровождающими после возвращения школьников и студентов к учёбе.

Незначительных факторов множество, но ничего не случится, если NVIDIA не поставит на рынок достаточно графических чипов. Аналитики уверяют, что уже скоро цены вернутся к рекомендованным. Не стоит забывать и о цене Эфира. Если криптовалюта пойдёт вниз, либо останется на текущих позициях, падение цен кажется более реальным.