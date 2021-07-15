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Несмотря на то, что настольные процессоры AMD опережают Intel как в рабочих задачах, так и в играх, большинство геймеров продолжает с гордостью носить синюю майку. Может всё дело в привычке, а может проблема в высоких ценах, которые выставила Лиза Су на новое поколение Ryzen 5000. В линейке вообще нет бюджетных камней, а значит красные просто игнорируют массового покупателя. Неясно, к чему всё это приведёт в долговременной перспективе, но уже сегодня можно сказать, что красный реванш не удался, ведь, согласно данным Steam, за июнь доля процессоров Intel выросла на 1.72%, а значит продажи синих камней среди геймеров идут гораздо лучше, чем более быстрой продукции производства AMD.

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Стоит понимать, что Intel сегодня находится в роли догоняющего, а очередная попытка вернуть лидерство в игровых и рабочих дисциплинах будет предпринята уже в текущем году. Так, новая линейка Alder Lake-S получит до 16 ядер, среди которых до восьми больших и столько же малых – энергоэффективных, способных обеспечить низкое энергопотребление во время простоя и базовых задач. Впервые настольные процессоры Intel будут основаны на 10-нм техпроцессе, названном Enhanced SuperFin, а в качестве весомого аргумента выступит поддержка нового класса оперативной памяти DDR5 и даже интерфейса PCIe 5.0. В данном случае стоит отметить, что о поддержке столь скоростных накопителей заявили всего несколько компаний, но реальных продуктов, доказывающих своевременность подобной технологии, мы не видели. Сегодня у нас есть уникальный шанс ознакомиться с первыми достоверными утечками характеристик нескольких процессоров 12-го поколения. Давайте изучим каждый из высокопроизводительных камней (P-Core – это большие ядра, а E-Core – маленькие):

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Core i9-12900K – 16-ядерный процессор с тактовой частотой до 5 ГГц на все ядра P-Core и 5.3 ГГц на одном таком ядре. Количество кеш-памяти 3-го уровня заявлено на отметке 30 Мб, а TDP доходит до 228 Вт. Здесь стоит учитывать приблизительность оценки последнего пункта, но не исключено, что 10-нм техпроцесс позволит снизить данный показатель по сравнению 11-м поколением процессоров Intel.

– 16-ядерный процессор с тактовой частотой до 5 ГГц на все ядра P-Core и 5.3 ГГц на одном таком ядре. Количество кеш-памяти 3-го уровня заявлено на отметке 30 Мб, а TDP доходит до 228 Вт. Здесь стоит учитывать приблизительность оценки последнего пункта, но не исключено, что 10-нм техпроцесс позволит снизить данный показатель по сравнению 11-м поколением процессоров Intel. Core i7-12700K сможет разгоняться до 4.7 ГГц на всех ядрах и 5 ГГц на одном высокопроизводительном ядре. Удивительно, но в данном случае Intel сбросила 300 МГц по сравнению с Core i7-11700K. В данном случае потенциального покупателя ждут 8 больших и 4 малых ядра. Что любопытно, P-Core получат функцию многопоточности, а вот E-Core – нет, а значит у Core i7-12700K 20 потоков.

сможет разгоняться до 4.7 ГГц на всех ядрах и 5 ГГц на одном высокопроизводительном ядре. Удивительно, но в данном случае Intel сбросила 300 МГц по сравнению с Core i7-11700K. В данном случае потенциального покупателя ждут 8 больших и 4 малых ядра. Что любопытно, P-Core получат функцию многопоточности, а вот E-Core – нет, а значит у Core i7-12700K 20 потоков. Core i5-12600K демонстрирует ещё менее впечатляющие характеристики, в том числе 6 больших и 4 малых ядра. Тактовая частота не превысит 4.5 ГГц на всех ядрах, а значит пока мы не видим реальных успехов 10-нм техпроцесса, который по логике должен был позволить поднять этот показатель выше, а не опустить его ниже.

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