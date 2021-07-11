Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Изучаем потенциал GeForce GTX 1080 Ti после майнинга – старый флагман vs RTX 3080 Ti от Benchmark

Стоит ли брать старый флагман с фермы, или лучше доплатить и купить более новую RTX 3080 Ti? Давайте разбираться
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

После того как видеокарты начали возвращаться в магазины, мы стали свидетелями сильного падения цен как на флагманы, так и на модели уровня GeForce RTX 2060. Поскольку мы находимся только в начале пути, ожидать резкого возвращения к рекомендованным ценам не приходится, но и отметать явные предпосылки к этому будет глупо. Так, многие геймеры с нетерпением ожидают ближайших хардфорков в сети Ethereum, что отбросит доходность криптовалюты и откроет путь видеокарт на вторичный рынок. Отметим, что уже сегодня многие владельцы ферм разбирают видеокарты. Кому-то подобные действия могут показаться нелогичным, ведь пока никакой катастрофы не произошло, но ребята понимают, что в самый разгар распродаж на вторичным рынке, им не удастся продать свою ферму так, чтобы не уйти в минус.

реклама

Что же, проблема актуальности старых флагманов сегодня актуальна как никогда. Уж простите за тавтологию, но точнее и не скажешь. С целью выяснить потенциал самых быстрых видеокарт прошлых поколений, ребята с канала Benchmark провели тестирование следующих видеокарт в наиболее актуальных играх: GeForce RTX 3080 Ti; GeForce RTX 2080 Ti; GeForce GTX 1080 Ti. Результаты отражены в таблице. В качестве процессора использовался 8-ядерный Core i7-10700K, количество памяти было зафиксировано на уровне 32 Гб (две планки по 16 Гб). Разрешение дисплея установлено на отметку 2К на высоких настройках графики. Внимательно изучите средние показатели по каждой видеокартам, а после перейдём к выводам.

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Как видите, сегодня GeForce GTX 1080 Ti отлично справляется со своими задачами. Видеокарта обеспечивает больше 60 fps в большинстве проектов. Значительные проседания заметны только в Cyberpunk 2077, но мы бы не стали делать каких-либо выводов на основе столь сырого и ужасно оптимизированного проекта. Учтите, что тесты проведены в разрешении 2К, в то время как в народном 1080р, всё было бы куда лучше. Поскольку первые партии GeForce GTX 1080 Ti уже на Авито, многие геймеры полагают, что даже сегодня купить данную видеокарту куда выгоднее, чем такую же по производительности GeForce RTX 3060 в магазине. И вот здесь и заключается вся сложность. Дело в том, что большинство GeForce GTX 1080 Ti уже находятся на краю своего жизненного цикла. Таким картам явно нечего предложить геймерам, поскольку ресурс за долгие годы на ферме безвозвратно утерян. Поскольку каждый здесь решает сам, то мы предлагаем потенциальным покупателям подобных видеокарт хотя бы проверять их как следует в специализированном ПО либо прогонять в играх. Больше на эту тему читайте в нашем материале.

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер от 50 до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование комплектов оперативной памяти DDR4 SO-DIMM с тактовой частотой 3200 МГц
7
Обзор и тестирование смартфона ASUS ZenFone 8
5
Тестирование процессоров Core i3-10325 в актуальных играх
11
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июль 2021
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
3
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
3
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
27
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
35
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
10

Интересные материалы

В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 25
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 35
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 68
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 27
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 34
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

32 смартфона Xiaomi, Redmi и POCO получили прошивки MIUI 12 и MIUI 12.5
12
Падание стоимости Эфира обрушило доходы майнеров – GeForce RTX 3080 окупается за 14 месяцев
60
Илон Маск раскритиковал Ethereum и Bitcoin
28
Microsoft не будет рассылать Windows 11 принудительно, но осложнит обновление на Windows 7/10
11
Онлайновый «диаблоид» Path of Exile стремительно теряет аудиторию — только за июнь она сократилась почти на 70%
39
Даже 15 000 бесплатных жёстких дисков не позволят получить прибыль при добыче Chia Coin – Backblaze
27
Старые флагманы OnePlus 2018 года получили операционную систему Android 11
3
miHoYo анонсировала масштабное обновление Genshin Impact — с кроссплеем и продолжением сюжета
1
Microsoft отключила классический интерфейс меню «Пуск» из Windows 10 в новой Windows 11
24
Хардфорк «Бомба сложности» может сделать добычу Эфира на видеокартах нерентабельной уже 1 декабря
27
В России не будут вводить запрет на добычу криптовалют, но условия для майнеров ужесточат – РБК
153
Ethereum станет криптовалютой номер один в мире, а Bitcoin уйдёт на второй план - Goldman Sachs
10
Улучшенная версия The Witcher 3 получит DLC по мотивам сериала с Генри Кавиллом и выйдет в 2021 году
10
Хакер EMPRESS взломала DRM DENUVO в Resident Evil 8 Village - из игры пропали фризы и микростаттеры
48
Хакерша 0xEMPRESS в своём кряке Resident Evil Village решила проблему с заиканиями персонажей
19
CD Projekt RED проводит раздачу цифровых подарков по «Ведьмаку»
3
В сети появилась полноценная реальная карта GTA 6 от анонимного инсайдера
8
Китайские ученые заявили о создании самого быстрого квантового компьютера
11
Контрабандисты на своих телах пытались провести в Гонконг сотни CPU, ОЗУ и видеокарт на 50 000 000 р
11
Activision активно борется с новым консольным читом в Call of Duty: Warzone
5

Популярные статьи

Блокчейн - что это такое простым языком
88
Как не нужно прогревать чипы компьютерных комплектующих для восстановления их работоспособности
49
Небольшой обзор и тестирование 128 ГБ ОЗУ
36
Обзор и тестирование комплектов оперативной памяти DDR4 SO-DIMM с тактовой частотой 3200 МГц
7
10 самых интересных и захватывающих стратегических игр последнего десятилетия
3
Обзор и тестирование NVMe-накопителя Goodram PX500
7
Игровой компьютер от 50 до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1
Обзор пылесоса Bravo VC-181CDB
52

Сейчас обсуждают

Собакевич
17:00
Ну, я бы так не сказал (про предыдущие) - очень крепкие аркады, с элементами сима - но многие моменты просто вымораживают. Поэтому я и гоняю в Асетте. Но никто симулятор и не заявлял.
Новые детали Forza Horizon 5: огромный город, кастомизация и погодные эффекты
Анна Невская
16:59
Цены выросли только в бразилии, аргентине, турции и россии. во всех остальных странах ценник на эти игры наоборот снизился, причем в некоторых весьма существенно.
В российском сегменте Steam подскочили цены на Dishonored 2 и Dishonored: Death of the Outsider
Александр Дедок
16:58
это не я - это мне ссд знакомый продал - он хотел помайнить чиа но не вышло. ну а мне ссд за полцены почти новый достался - ПРОФИТ!!!
Хардфорк «Бомба сложности» может сделать добычу Эфира на видеокартах нерентабельной уже 1 декабря
h2o
16:56
поебота для 5 -летних. не гонки, а чупа-чупс какой-то
Новые детали Forza Horizon 5: огромный город, кастомизация и погодные эффекты
Asmodeus
16:55
Если сделают 128-256 Метров кэша, то вполне неплохо выйдет. Без увеличенного кэша бессмысленно.
Инсайдеры предсказывают выпуск в августе AMD Threadripper 5000 с Zen3 и ускоренной шиной xGMI
Сергей Сокол
16:54
Сколько можно уже делать сезоны бессмысленные !! Вот играют же в это унылое гомно..
24 июля стартует двадцать четвертый сезон в Diablo III
Boris Koltsov
16:54
ты плотить просто не умеешь. Мэдмакс и рамдиск в помощь.
Хардфорк «Бомба сложности» может сделать добычу Эфира на видеокартах нерентабельной уже 1 декабря
Собакевич
16:53
Поддержка руля реализована погано, анимацию руля тоже ниасилили - как в третьей отстой, так и в четвертой. Нет, я понимаю - это аркада, но какого хрена я должен в софте руля (не в игре!) угол поворота...
Новые детали Forza Horizon 5: огромный город, кастомизация и погодные эффекты
Владислав Яровой
16:52
Да и посрать.
Хардфорк «Бомба сложности» может сделать добычу Эфира на видеокартах нерентабельной уже 1 декабря
Владислав Яровой
16:51
Да и посрать.
Хардфорк «Бомба сложности» может сделать добычу Эфира на видеокартах нерентабельной уже 1 декабря
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем