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После того как видеокарты начали возвращаться в магазины, мы стали свидетелями сильного падения цен как на флагманы, так и на модели уровня GeForce RTX 2060. Поскольку мы находимся только в начале пути, ожидать резкого возвращения к рекомендованным ценам не приходится, но и отметать явные предпосылки к этому будет глупо. Так, многие геймеры с нетерпением ожидают ближайших хардфорков в сети Ethereum, что отбросит доходность криптовалюты и откроет путь видеокарт на вторичный рынок. Отметим, что уже сегодня многие владельцы ферм разбирают видеокарты. Кому-то подобные действия могут показаться нелогичным, ведь пока никакой катастрофы не произошло, но ребята понимают, что в самый разгар распродаж на вторичным рынке, им не удастся продать свою ферму так, чтобы не уйти в минус.

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Что же, проблема актуальности старых флагманов сегодня актуальна как никогда. Уж простите за тавтологию, но точнее и не скажешь. С целью выяснить потенциал самых быстрых видеокарт прошлых поколений, ребята с канала Benchmark провели тестирование следующих видеокарт в наиболее актуальных играх: GeForce RTX 3080 Ti; GeForce RTX 2080 Ti; GeForce GTX 1080 Ti. Результаты отражены в таблице. В качестве процессора использовался 8-ядерный Core i7-10700K, количество памяти было зафиксировано на уровне 32 Гб (две планки по 16 Гб). Разрешение дисплея установлено на отметку 2К на высоких настройках графики. Внимательно изучите средние показатели по каждой видеокартам, а после перейдём к выводам.

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Как видите, сегодня GeForce GTX 1080 Ti отлично справляется со своими задачами. Видеокарта обеспечивает больше 60 fps в большинстве проектов. Значительные проседания заметны только в Cyberpunk 2077, но мы бы не стали делать каких-либо выводов на основе столь сырого и ужасно оптимизированного проекта. Учтите, что тесты проведены в разрешении 2К, в то время как в народном 1080р, всё было бы куда лучше. Поскольку первые партии GeForce GTX 1080 Ti уже на Авито, многие геймеры полагают, что даже сегодня купить данную видеокарту куда выгоднее, чем такую же по производительности GeForce RTX 3060 в магазине. И вот здесь и заключается вся сложность. Дело в том, что большинство GeForce GTX 1080 Ti уже находятся на краю своего жизненного цикла. Таким картам явно нечего предложить геймерам, поскольку ресурс за долгие годы на ферме безвозвратно утерян. Поскольку каждый здесь решает сам, то мы предлагаем потенциальным покупателям подобных видеокарт хотя бы проверять их как следует в специализированном ПО либо прогонять в играх. Больше на эту тему читайте в нашем материале.

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