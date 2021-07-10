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Нет никаких сомнений, что чуть ли не каждый геймер со стажем имеет свою точку зрения на покупку видеокарты. Если не вдаваться в подробности, то есть несколько вариантов:

Взять флагман или одну из дорогих видеокарт нового поколения, как только он появится на рынке. Многим такой ход кажется логичным, ведь он позволяет оставаться в строю как минимум года 3, получая доступ к самому качественному контенту в самом высоком разрешении.

Взять флагман или одну из дорогих видеокарт предыдущего поколения, как только новое поколение появится на рынке. Здесь всё дело в скидках, ведь в большинстве случаев можно взять такие видеокарты с большим дисконтом.

Ждать, снижения цен на любое из поколений. Логично, но очень сомнительно, поскольку ожидание – это явно не лучший путь.

Ждать появления в продаже нового поколения видеокарт со средней производительностью. Точно также вызывает массу вопросов. Экономично, но явно не очень быстро.

Отправится на вторичный рынок. А вот этот путь мы сегодня и рассмотрим.

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Итак, ребята с сайта Tomshardware предлагают несколько основных правил покупки видеокарты на вторичном рынке для тех, кто устал ждать падения цен на новую продукцию. Поскольку на дворе вторая майнинговая эпоха, то прежде всего нужно обращать внимание на дату выпуска. Очевидно, что видеокарта, которой всего год, с высокой вероятностью обладает большим ресурсом, по сравнению с той, что работала на ферме три года. Именно поэтому если у вас достаточно средств, лучше всего обратить внимание на подержанные модели GeForce RTX 3000-й серии.

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Также не стоит забывать о тщательной проверке. Поскольку определить оставшийся ресурс просто невозможно, стоит прогнать видеокарту перед покупкой в популярных тестах и играх. Обращайте внимание на температурные показатели, а также на то, не сбрасывает ли видеокарта тактовые частоты и не снижается ли её производительность после тяжёлых нагрузок.

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Верить продавцу, который заявляет, что GeForce RTX 3080 стояла в офисном ПК – это уже ваше дело. Если вы останавливаетесь на старушке GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580/570, то стоит заменить термопрокладки и сменить термопасту. В худшем случае просто продуйте её от пыли. Покупка старых флагманов оправдана, если их цена действительно привлекательна. Помните, старушка GeForce GTX 1080 Ti от улыбчивого продавца скорее всего несколько лет трудилась на ферме. Несколько раз подумайте, прежде чем платить пять сотен долларов за высохший урюк.