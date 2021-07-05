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Видеокарты с блокировкой от майнеров дешевеют в РФ – цена GeForce 3070 Ti уже ниже GeForce 3060 Ti

Более производительная GeForce RTX 3070 Ti продаётся дешевле GeForce RTX 3060 Ti без антимайнерской защиты
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Сегодня уже нет никаких сомнений, что проблемы китайских майнеров и резкое падение стоимости Эфира привели к возвращению рынка видеокарт в нормальное состояние. Пока слишком рано говорить о стабильном снижении стоимости всех моделей, но тенденция наметилась, а значит было бы глупо не воспользоваться возможностью отхватить скоростную видеокарту со скидкой. У некоторых экспертов на этот счёт есть собственное мнение, но в данном случае мы не станем с ними спорить, ведь каждый решает самостоятельно, стоит или нет здесь и сейчас бежать в магазин за новой видеокартой.

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Пожалуй, наиболее интересны модели со сниженным хешрейтом. Они не эффективны в майнинге, что даёт нам самые низкие цены на рынке. Прежде всего GeForce RTX 3070 Ti. Наиболее дешёвая версия стоит 90 990 рублей, а значит мы выигрываем около 60 000 рублей по скидке, ведь ещё на прошлой неделе данная модель оценивалась куда дороже. В данном случае не стоит рассчитывать на высокие тактовые частоты, ведь перед нами идентичная эталонной версии видеокарта. Несмотря на это она обеспечивает высокую производительность и требует блок питания на 700 Вт. Для подключения стоит убедиться, что у вас есть два разъёма на 8 пин.

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GeForce RTX 3080 Ti способна раскочегарить даже самый старый компьютер. Благодаря флагманскому чипу видеокарта обеспечивает ультимативный уровень производительности во всех играх даже в разрешении 4К на максималках. Рекомендованная стоимость такой карты в РФ изначально зафиксирована на уровне 117 000 рублей, но пока никому не удавалось увидеть её на прилавке магазина по столь низкой цене. Скидка в 50 тысяч и 159 000 рублей в кармане позволяют стать владельцем данной карты уже сегодня.

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Стоит учитывать, что обе видеокарты получили атимайнерскую блокировку, с чем и связана такая относительно низкая цена. А вот видеокарты, которые пока продаются без снижения аппаратного снижения хешрейта, стоят куда дороже. К примеру, обратите внимание на GeForce RTX 3060 Ti. Она не только медленнее GeForce RTX 3070 Ti, но и менее производительной GeForce RTX 3070, а вот её цена удивляет. Скидки на подобные решения магазины назначают вяло, поскольку майнеры всё ещё продолжают брать их для работы на фермах. Ясно, что цена в 100 000 рублей явно не соответствует производительности, но подобные модели не оказались заменены на версии LHR, нет никакой возможности получить их дешевле.

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