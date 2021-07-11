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Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 2060 со скидкой до 60 000 р

Очередная партия скидок на видеокарты NVIDIA
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Уже пришло время покупать игровую видеокарту? Скорее всего этот вопрос тревожит десятки тысяч наших читателей, и в этом нет ничего удивительного. Во второй половине июня стало ясно, что добыча Эфира перестала приносить сверхприбыли, а майнеры понесли свои фермы на вторичный рынок. В продаже появились мощные модели с урезанным хешрейтом, а количество доступных видеокарт в магазинах существенно возросло. Цены медленно поползли вниз, но пока остаются куда выше, чем были в конце 2020 года. Может уже пора перестать ждать, ведь никто не гарантирует, что цены не поднимутся снова. Если вы устали от томительных ожиданий, то сегодня у нас подборка наиболее интересных моделей, которые точно заслуживают вашего внимания.

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Прежде всего GeForce GTX 1660. Данная видеокарта позволит вам пересидеть любой дефицит ещё как минимум пару лет. Если у вас монитор 2К и выше, то придётся снижать разрешение дисплея, но на 1080р все игры будут летать, ведь 6 Гб памяти способны обеспечить комфортную игра на средневысоких настройках почти во всех проектах. Требования к питанию минимальны, а данная модель производства Palit запустится чуть ли не на любом китайском блоке. 40 590 рублей пока слишком дорого для массового покупателя, но для тех, кто ждёт уже 6 месяцев и имеет на руках такую сумму – лучший выбор на сегодня.

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Если вы готовы переплатить 12 тысяч, то ваш выбор – это GeForce RTX 2060. Самая недорогая модель в списке также выпущена силами Palit и стоит 52 000 рублей. Если вам уже надоел этот бренд, то можно обратить внимание на такую же видеокарту производства GIGABYTE. Ещё недавно она стоила 121 000 рублей, ну а скидка составила больше 60 000 рублей, или ровно половину от прежней цены. В данном случае бонусом идёт трассировка лучей и более быстрая память. Здесь вас ждут максимальные настройки графики в разрешении 1080р, ну а для 2К придётся брать что-то помощнее.

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Сегодня GeForce RTX 3060 сложно назвать середняком, ведь она стоит почти 1000 долларов, но пока это единственный способ приобщиться к действительно мощному решению. Ещё совсем недавно данная модель стоила на 30 000 дороже, а значит цены понемногу опускаются. Увы, мы бы тоже хотели, чтобы GeForce RTX 3060 можно было бы купить за 30 000 рублей, но пока рекомендованные цены нам могут только синиться. Но выбор, как обычно, за вами. Если вы действительно решили, что ожидания завершились, то лучшего времени для апгрейда просто не найти.


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