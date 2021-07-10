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Июнь стал одним из самых неудачных месяцев для майнинга. Если внимательно изучить доходы шахтёров, то окажется, что даже в 2020 году можно было получить больше выручки. Главная причина в высокой сложности, которая несмотря на некоторое снижение всё ещё не позволяет получать сверхприбыли, наблюдаемые в мае. Поскольку точных цифр у нас пока нет, самое время изучить, за сколько времени майнеры могут окупить вложение, принимая в расчёт средние показатели на данный момент. Мы не учитываем удешевление криптовалюты или её рост, поскольку эти данные не могут предугадать даже самые продвинутые аналитики с Уолл-стрит.

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Как обычно, нас интересует GeForce RTX 3080. Как видите полная ферма (8 видеокарт) даёт нам 43.98 доллара в сутки. Это 1320 долларов в месяц на ферму, или всего 165 долларов (12 200) на одной такой видеокарте за 30 дней. Самый недорогой (можно ли назвать его недорогим?) вариант производства MSI стоит 170 000 рублей. Несложно подсчитать, что вернуть затраты на покупку такой видеокарты вам удастся не раньше, чем через 14 месяцев. Возможно, кому-то это может показаться отличным вложением, но в реальности нужно учитывать, что впереди Хардфорк EIP-1559, который уже в начале следующего месяца снизит комиссии майнерам. Это значит, что перспективы весьма туманны.

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GeForce RTX 3070 стартует со 112 000, что на 60 000 дешевле более дорогой видеокарты. Давайте посчитаем, может быть добывать с её помощью Эфир выгоднее. Как видите 8 таких видеокарт выдают в месяц 27.60 доллара в день или 828 долларов в месяц. Таким образом только одна такая видеокарта генерирует всего 103 доллара в месяц (7660 рублей). Если попытаться вычислить время окупаемости GeForce RTX 3070, то выяснится, что она способна вернуть своему владельцу затраты за те же 14 месяцев.

Создаётся такое ощущение, что продавцы взяли калькулятор и всё внимательно посчитали, прежде чем выставлять цены на видеокарты. 14 месяцев – это очень много для фермы из видеокарт, доходность которой полагается на твиты Илона Маска и собственнические желания Китов. Ну а учитывая ближайшие изменения в самой криптовалюте, на данный момент вложение в видеокарту с целью заработка кажется самым настоящим просчётом. Только подумайте, китайские майнеры уже начали продавать видеокарты дешевле рекомендованной цены. Возможно, после того как полупроводниковый кризис подойдёт к концу, а майнинг станет нерентабельным, вам также придётся сдавать свою GeForce RTX 3080 за 17 000 рублей.