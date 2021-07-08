Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Когда наступает самое лучшее время для покупки видеокарты? Некоторые геймеры предпочитают покупать исключительно новинки. Это своего рода спорт. Важно не только взять самую быструю видеокарту на рынке, но и сделать это быстрее, чем все знакомые и друзья. Стоит отметить, что точно такая же ситуация наблюдается и со смартфонами, но сегодня не об этом. Есть группа пользователей, которые ждут выхода нового поколения с целью как следует поживиться на вторичном рынке, ведь более зажиточные геймеры обязательно распродают флагманы и другие модели с дисконтом. А есть ждуны. Это товарищи пестрят своими замечаниями в комментариях чуть ли не под каждым материалом о видеокартах. Неясно почему, но они уверены, что нужно немного подождать. Вот сегодня они уверяют нас в том, что GeForce RTX 3060 не должна стоить 330 долларов. Якобы, это слишком много. Они планируют ждать, когда майнеры завалят рынок своими фермами, что позволит купить такую карту всего за 20 000 рублей. Обычно, мы относимся к подобным товарищами с юмором, но сегодня приходится констатировать, что ждуны находятся на верном пути. По крайне мере ждуны китайские.

реклама

В середине июня стало ясно, что китайские майнеры не смогут остаться в стране. Им указали на дверь, а шансов задержаться почти нет. Можно попытаться спрятаться, но делать это бесконечно долго не получится. В результате уже к концу прошлого месяца одни майнеры начали разбирать фермы с целью большого переселения в США и другие страны, ну а другие раскручивают видеокарты и продают их на местном рынке. Как сообщается, предложений так много, что бедолаги вынуждены продавать GeForce RTX 3060 ниже рекомендованной цены.

анонсы и реклама Обвал цен на 3060, цены идут к рекомендованым 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

На самом деле это логично, ведь бывшая в употреблении видеокарта и не должна стоить дорого. Цены на китайском рынке за одну GeForce RTX 3060 доходят до 450 долларов, но есть и такие, кто пытается сбросить как можно больше видеокарт с большим дисконтом за 270 долларов (20 000 рублей). Учтите, что NVIDIA рекомендует продавать данную модель за 329 долларов, а значит у местных геймеров настоящий праздник.

реклама

Кстати, вместе с видеокартами в продажу поступили и ноутбуки, на которых майнеры активно добывали криптовалюту. Стоимость продвинутых моделей с твердотельным накопителем, процессором Intel Core i5 и видеокартой GeForce RTX 3060 составляет 1000 долларов. На российском рынке пока таких цен, увы. нет.