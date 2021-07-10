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Судьба криптовалюты в Китае решена окончательно и бесповоротно. На начало июля больше 90% всех майнеров полностью отключили свои мощности. Кто-то уже ищет новое место для расположения фермы, а некоторые всё ещё пытаются закрепиться в отдалённых горных районах. Сообщается, что отдельным шахтёрам удаётся прятаться, получая мощности для добычи напрямую на гидроэлектростанциях. Нужно понимать, что идеального выхода из положения нет. К примеру, некоторые майнеры распродают свои фермы, что уже привело к резкому падению цен на видеокарты. Но и миграция с большим количеством оборудования не станет лёгкой, ведь цена на электричество в той же США выше, а риски потерять железо куда больше, чем в Китае.

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Пожалуй, единственный положительный момент, который может привлечь китайских майнеров в США – это полное отсутствие запретов на добычу криптовалюты. Мало того, Синтия Ламмис, являющаяся сенатором от штата Вайоминг, предлагает фермерам самые лучшие условия. Она постоянно становится на сторону фермеров. Она заявила, что сама купила немало Биткоинов и призывает власти не мешать деятельности майнеров. По её мнению, криптовалюты способствуют сильному доллару, поскольку в конечном счёте все операции так или иначе привязаны к американской валюте.

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Что же, не только сенаторы верят в силу криптовалют. Как стало известно, старейшая рабочая электростанция на планете, расположенная в штате Нью-Йорк, занялась добычей Биткоинов, используя для этого энергию воды. Станция расположилась в Маниквилле и управляется компанией Albany Engineering Corp. В какой-то момент владелец просто посчитал, что гораздо выгоднее купить оборудование для майнинга, чем продавать электричество потребителям. Сегодня компания занимается активной скупкой бывших в употреблении серверов. Это позволяет минимизировать риски, поскольку покупка железа осуществляется за счёт вырученных от добычи криптовалюты денег.

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Руководство гидроэлектростанции отмечает, что в данном случае добыча криптовалюты обходится без выбросов в окружающую среду, а в настоящий момент мощностей хватает как для обеспечения добычи, так и для отправки части электроэнергии потребителям. Точного количества добываемых Биткоинов не называется, но сам факт, что с помощью прямых продаж удаётся проводить закупки во время криптовалютного кризиса, свидетельствует о многом.