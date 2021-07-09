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Китайские майнеры должны были прекратить добычу криптовалюты до 1 июля. На самом деле в некоторых провинциях сроки оказались ещё более суровы, но массовые проверки энергетических компаний стартовали совсем недавно. Точных данных на этот счёт нет, поскольку пока в прессе не мелькали военные, врывающиеся на территории электростанций. Возможно, проверки идут по другим каналам, но суть от этого не меняется. Большинство законопослушных майнеров отключило свои фермы, но, как оказалось, в числе пострадавших были и владельцы гидроэлектростанций. Особенно это касается провинции Сычуань. Бизнесмены понимали, что обращаться к правительству глупо, поэтому владельцы предприятий, находящихся в отдалённых горных районах, начали предлагать майнерам тихую гавань в виде собственной гидроэлектростанции.

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С одной стороны – это логично, поскольку обнаружить среднюю по размеру ферму сложно, особенно если она располагается в скрытых подсобных помещениях. А вот с другой – всегда есть людской фактор. Кто-то может что-то увидеть, кому-то рассказать, а значит 100% гарантии нет. Судя по последним данным, некоторые майнеры всё же воспользовались предложением.

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Якобы, часть ферм спокойно продолжает добывать криптовалюту в Сычуани. Они хорошо замаскированы, а некоторые находятся на территории гидроэлектростанций, где их никто не найдёт. Утверждается, что данные поступили от самих майнеров, которые хвастались своей предприимчивостью. Особенно интересна цены на электричество, составляющая 4.25 рубля за 1 кВт/ч. Всё это означает, что теперь владельцы гидроэлектростанций начали предлагать майнерам не только прямую продажу мощностей, но и аренду. Обе стороны сильно рискуют, поскольку совсем недавно китайские чиновники дали разъяснение гражданам в отношение сотрудничества с теми, кто так или иначе причастен к криптовалютам. Так вот, им запрещено сдавать помещение и вступать в любые экономические отношения с фермерами.

Стоит отметить, что запретительные меры уже дали результат, ведь отдельные майнеры распродают свои фермы с видеокартами GeForce RTX 3060 по ценам ниже рыночных. Пока большинство шахтёров удерживает позиции на отметках выше 360 долларов за единицу, но есть и те, кто предлагает купить видеокарты всего за 270 долларов.