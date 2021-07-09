Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Некоторые китайские майнеры скрываются от властей на территории гидроэлектростанций в Сычуани

Очевидно, что прятаться от властей бесконечно долго не удастся
[ ] для раздела Блоги
2
RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайские майнеры должны были прекратить добычу криптовалюты до 1 июля. На самом деле в некоторых провинциях сроки оказались ещё более суровы, но массовые проверки энергетических компаний стартовали совсем недавно. Точных данных на этот счёт нет, поскольку пока в прессе не мелькали военные, врывающиеся на территории электростанций. Возможно, проверки идут по другим каналам, но суть от этого не меняется. Большинство законопослушных майнеров отключило свои фермы, но, как оказалось, в числе пострадавших были и владельцы гидроэлектростанций. Особенно это касается провинции Сычуань. Бизнесмены понимали, что обращаться к правительству глупо, поэтому владельцы предприятий, находящихся в отдалённых горных районах, начали предлагать майнерам тихую гавань в виде собственной гидроэлектростанции.

реклама

С одной стороны – это логично, поскольку обнаружить среднюю по размеру ферму сложно, особенно если она располагается в скрытых подсобных помещениях. А вот с другой – всегда есть людской фактор. Кто-то может что-то увидеть, кому-то рассказать, а значит 100% гарантии нет. Судя по последним данным, некоторые майнеры всё же воспользовались предложением.

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Якобы, часть ферм спокойно продолжает добывать криптовалюту в Сычуани. Они хорошо замаскированы, а некоторые находятся на территории гидроэлектростанций, где их никто не найдёт. Утверждается, что данные поступили от самих майнеров, которые хвастались своей предприимчивостью. Особенно интересна цены на электричество, составляющая 4.25 рубля за 1 кВт/ч. Всё это означает, что теперь владельцы гидроэлектростанций начали предлагать майнерам не только прямую продажу мощностей, но и аренду. Обе стороны сильно рискуют, поскольку совсем недавно китайские чиновники дали разъяснение гражданам в отношение сотрудничества с теми, кто так или иначе причастен к криптовалютам. Так вот, им запрещено сдавать помещение и вступать в любые экономические отношения с фермерами.

Стоит отметить, что запретительные меры уже дали результат, ведь отдельные майнеры распродают свои фермы с видеокартами GeForce RTX 3060 по ценам ниже рыночных. Пока большинство шахтёров удерживает позиции на отметках выше 360 долларов за единицу, но есть и те, кто предлагает купить видеокарты всего за 270 долларов.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессоров Core i3-10325 в актуальных играх
3
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июль 2021
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
3
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
4
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
27
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
33
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
33
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
68

Интересные материалы

Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 68
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 25
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 33
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 33
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 27
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры распродают видеокарты GeForce RTX 3060 по 20 000 рублей – Videocardz
45
Биткоин электростанция на севере Нью-Йорка превратила близлежащее озеро в горячую ванну
84
Хардфорк London придёт в сеть Ethereum 4 августа – ожидается падение комиссий и доходности майнеров
15
Вышел протокол с официальной поддержкой пулов для фарминга криптомонеты Чиа (Chia)
27
Российские власти готовят закон об условиях конфискации Биткоина и других криптовалют
59
Видеокарты GeForce RTX 30 SUPER могут появиться в начале следующего года
16
Разработчики CS:GO опубликовали правила "честной игры", за нарушение которых последует блокировка
2
GeForce RTX 4090 может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм техпроцесс и 66 TFLOPS
55
Новый уровень читерства – OnePlus умышленно занижает производительность смартфонов в бенчмарках
4
OnePlus принудительно снизила производительность смартфонов серии OnePlus 9
7
Поднять Intel с колен поможет создательница Sandy Bridge
56
GeForce RTX 3070 Ti дешевеет в магазинах РФ и стоит на 9000 р меньше GeForce RTX 3060 Ti
9
СМИ: Cyberpunk 2077 готовится к крупнейшему обновлению (дополнено: CDPR опровергла информацию)
10
Фэнтезийная RPG Avowed от Obsidian не будет конкурировать с The Elder Scrolls 6
7
Не читерить, не грубить и играть на победу: Valve обнародовала правила честной игры в CS:GO
14
Народные видеокарты GeForce GTX 1660 Ti/Super возвращается в магазины РФ – скидки доходят до 30%
40
Подпольная майнингферма на Украине добывала криптовалюту на 3800 приставках PS4 и 500 видеокартах
44
Видеокарты GeForce RTX 30 продолжают падать в цене – GeForce RTX 3060 доступны со скидкой 27%
31
Samsung Galaxy M32 поступил в продажу в России по цене 22 990 рублей
2
Видеокарты серии GeForce RTX 40 выйдут в конце 2022 года
20

Популярные статьи

Анализ доступности и стоимости видеокарт серий RTX 2000 и 3000 на AVITO. Часть 2-я. Неделя спустя
64
Обзор новой операционной системы Windows 11
56
Устраняем проблемы электропитания, или не спешите сдавать железку по гарантии
26
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июль 2021
5
Анализ доступности и цен на видеокарты RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете. Часть 2-я. Неделя спустя
4
Asus TUF Gaming RTX 3080 Ti не ОС версия - распаковка, температуры, шум, частоты в нагрузке, видео
29
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
3
Битва B-Die : Single Rank vs Dual Rank
9
Обзор и тестирование NVMe-накопителя IRDM M.2 объемом 512 Гб
4
Тестирование процессоров Core i3-10325 в актуальных играх
2

Сейчас обсуждают

Reivne
10:20
Ну на свиче же как-то играют и не умирают...
Xbox Series S может получить собственный подключаемый дисплей
Сергей Уваров
10:19
У меня ничего гореть не будет. Так как Биткоин - уже история. Я уже не говорю, что менять свои 2080 Super, буду только на 4070-4090 карты. Ибо 3000-е поколение годится только для майнинга.
Китайские майнеры распродают видеокарты GeForce RTX 3060 по 20 000 рублей – Videocardz
Spambomber
10:15
Ещё раз и по буквам для перманентно находящегося в голодном бреду блохастого Зелотки (Панаса Офского тоже это касается): когда цены на 3000-ю серию станут 25-30-35-40 тыс. рублей в зависимости от прои...
GeForce RTX 3070 Ti дешевеет в магазинах РФ и стоит на 9000 р меньше GeForce RTX 3060 Ti
Сергей Уваров
10:15
Игровая индустрия именно на них и держится. А это миллионы человек. Так что про пользу не надо говорить.
Китайские майнеры распродают видеокарты GeForce RTX 3060 по 20 000 рублей – Videocardz
x.7
10:14
Да, например продавать 3600 по цене 11400, который на 15-20% быстрее. Или 5600 по цене 11400+материнка. Да даже 10400 за 12к разрывает 3600 в клочья, который стоит 15к
Доходность AMD будет расти уверенными темпами и в 2023 году
Антон вырезай его
10:14
до сих пор есть монеты которые выдают 10 баксов на 3070, на кефире 4 бакса, и вы думаете эта карта будет стоить 50к рублей? хаха
Анализ доступности и стоимости видеокарт серий RTX 2000 и 3000 на AVITO. Часть 2-я. Неделя спустя
Evgeniy Som
10:13
Судя по тем доходам которые приносили видюху те кто зашел в начале года и покупали например 3080 в районе 100К то отбили их в двойне как минимум и еще на продаже видих заработают. Те кто входил через ...
Анализ доступности и стоимости видеокарт серий RTX 2000 и 3000 на AVITO. Часть 2-я. Неделя спустя
Jaster
10:13
Когда нет возможности подключить больше и такой сойдет.. )
Xbox Series S может получить собственный подключаемый дисплей
Spambomber
10:09
>А есть ждуны. А есть вечно голодные блохерки типа Зелота, которые по 5 раз на дню заводят свою "Женеманж па сис жур".
Китайские майнеры распродают видеокарты GeForce RTX 3060 по 20 000 рублей – Videocardz
6ecnpegeJI
10:08
Кто в разгон не играет, вполне можно взять. Но про цену я согласен, не по такой цене.
Asus TUF Gaming RTX 3080 Ti не ОС версия - распаковка, температуры, шум, частоты в нагрузке, видео
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем