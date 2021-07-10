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Помните сколько крутых игр вышло в 2020 году? Microsoft Flight Simulator (2020), DOOM Eternal, Serious Sam 4, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и даже Cyberpunk 2077. А ведь это не полный список хитов. Возможно, были и более «рыбные» годы, но по сравнению с этим 2021 кажется блёклым и бедным на релизы. Возможно, одной из причин, по которым многие студии переносят выход игр, стало полное отсутствие видеокарт в продаже. Что же, если вам нечем заняться, то самое время снова вернуться в гигантский мир The Witcher 3: Wild Hunt. К примеру, недавно вышла пользовательская версия игры, в которой энтузиаст собрал 50 модов. В ходе масштабных модификаций удалось значительно улучшить визуальный стиль и текстуры. Это далеко от стандартов 2021 года, но куда лучше того, что собой представляет оригинальная версия.

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Кстати, если вы не хотите устанавливать пользовательские модификации, то нужно немного подождать, ведь CD Projekt RED уже готовит обновлённую официальную версию The Witcher 3: Wild Hunt. Пока данных на этот счёт мало, но разработчики пообещали полностью переработать графику, как следует подтянуть движок и даже добавить трассировку лучей. За счёт поддержки современным твердотельных накопителей ожидаются быстрые загрузки, ну а стандартная версия будет уже включать все ранее выпущенные дополнения. Сообщается, что вместе с этим авторы решили порадовать нас тремя новыми дополнениями. Что любопытно, они созданы на основе нового сериала с Генри Кавиллом.

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Кстати, автор мода HD Reworked Project сообщил о сотрудничестве с CD Projekt RED. Есть информация о том, что на основе его мода будет проведена значительная часть работы по улучшению графической составляющей The Witcher 3. Сразу после того, как эти данные появились в сети, автор перестал выпускать новые билды для некогда самого популярного проекта.

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Ожидается, что игра поступит в продажу уже в конце 2021 года. Она будет полностью бесплатной для всех, кто уже раньше купил свою версию на PC, PS4 и Xbox One. А вот если у вас новая игровая приставка, то перенести туда цифровой ключ не удастся. Неясно, насколько много потенциальных покупателей захотят заплатить 50 долларов за графическую составляющую, но пока предзаказ не стартовал. Также нет и трейлера. Разработчики выложили два изображения. Надеемся вы разберётесь, где более новая версия.