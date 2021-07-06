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Лето – пора отпусков, когда у многих людей появляется масса свободного времени. Ясно, что немалая его часть уйдёт на поездки на море, но это не значит, что нельзя найти несколько часов в день на виртуальные развлечения. Многие наши читатели стонут от одной мысли о невозможности купить новую видеокарту. Другие заявляют, что покупка сегодня кажется бесполезной, поскольку игр как таковых просто нет. Если вы считаете иначе, милости просим в данный редакционный материал, где нет ни одной сколько-нибудь заметной игры за весь июль. Succubus не предлагать, она перенесена на сентябрь, да и количество откровенных сцен в ней переходит все мыслимые и немыслимые границы.

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В такой ситуации нам ничего не остаётся кроме как посоветовать вам вернуться к прохождению старого доброго Ведьмака. Ну а пока вы ещё не начали свои приключения в мире Геральта, советуем изучить результат работы новой модификации. Автор заявляет, что запускал игру в разрешении 8К на видеокарте GeForce RTX 3090. В качестве основы названы визуальные улучшения трассировки лучей с помощью технологии Reshade, а всего было установлено и настроено 50 различных модов.

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Все они доступны по ссылкам под видео на Youtube. Мы не тестировали данную сборку, поскольку наша видеокарта GeForce RTX 2070 Super явно не соответствует подобным требованиям. Кроме того, в качестве рабочего инструмента мы используем монитор с разрешением 2К, поэтому давайте просто насладимся тем, что заснял автор ролика.



Как видите, картинка выглядит гораздо лучше того, что было представлено в 2015 году, хотя оценить всю полноту можно только на мониторе с разрешением 4К и выше. Кстати, CD Projekt Red также занимается разработкой обновлённой версии The Witcher 3. Она получит интегрированную трассировку лучей, улучшенный движок и продвинутую графику. О новом контенте ничего не известно. Скорее всего, его не будет, ведь разработчики уже поставили финальную точку в приключениях Геральта. Стоит добавить, что частью нового движка станет фанатский проект HD Reworked Project. Изначально автор хотел заменить несколько текстур, но после увлёкся работой, что переросло в одну из самых скачиваемых модификаций. С момента объявления о столь важном событии, автор больше не делился никакими подробностями. Неясно, на каком этапе находится работа, и также, когда мы увидим отреставрированную версию самой лучшей РПГ десятилетия.