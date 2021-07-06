Энтузиаст добавил в Ведьмак 3 более 50 графических модов с трассировкой лучей и разрешением 8К
Лето – пора отпусков, когда у многих людей появляется масса свободного времени. Ясно, что немалая его часть уйдёт на поездки на море, но это не значит, что нельзя найти несколько часов в день на виртуальные развлечения. Многие наши читатели стонут от одной мысли о невозможности купить новую видеокарту. Другие заявляют, что покупка сегодня кажется бесполезной, поскольку игр как таковых просто нет. Если вы считаете иначе, милости просим в данный редакционный материал, где нет ни одной сколько-нибудь заметной игры за весь июль. Succubus не предлагать, она перенесена на сентябрь, да и количество откровенных сцен в ней переходит все мыслимые и немыслимые границы.
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В такой ситуации нам ничего не остаётся кроме как посоветовать вам вернуться к прохождению старого доброго Ведьмака. Ну а пока вы ещё не начали свои приключения в мире Геральта, советуем изучить результат работы новой модификации. Автор заявляет, что запускал игру в разрешении 8К на видеокарте GeForce RTX 3090. В качестве основы названы визуальные улучшения трассировки лучей с помощью технологии Reshade, а всего было установлено и настроено 50 различных модов.
Все они доступны по ссылкам под видео на Youtube. Мы не тестировали данную сборку, поскольку наша видеокарта GeForce RTX 2070 Super явно не соответствует подобным требованиям. Кроме того, в качестве рабочего инструмента мы используем монитор с разрешением 2К, поэтому давайте просто насладимся тем, что заснял автор ролика.
Как видите, картинка выглядит гораздо лучше того, что было представлено в 2015 году, хотя оценить всю полноту можно только на мониторе с разрешением 4К и выше. Кстати, CD Projekt Red также занимается разработкой обновлённой версии The Witcher 3. Она получит интегрированную трассировку лучей, улучшенный движок и продвинутую графику. О новом контенте ничего не известно. Скорее всего, его не будет, ведь разработчики уже поставили финальную точку в приключениях Геральта. Стоит добавить, что частью нового движка станет фанатский проект HD Reworked Project. Изначально автор хотел заменить несколько текстур, но после увлёкся работой, что переросло в одну из самых скачиваемых модификаций. С момента объявления о столь важном событии, автор больше не делился никакими подробностями. Неясно, на каком этапе находится работа, и также, когда мы увидим отреставрированную версию самой лучшей РПГ десятилетия.
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