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Криптовалюта в Китае становится всё менее интересна простым жителям страны. Если раньше люди воспринимали её как средство для заработка, то сейчас это скорее лотерея, в которой выигрывают единицы. Многие пытались разбогатеть на добыче Биткоинов и Эфира, но, как и в традиционном бизнесе, это удалось далеко не всем. Последние инициативы правительства поставили цифровые активы вне закона. Вначале надавили на криптовалютные биржи, которым запретили осуществлять какие-то ни было действия с юанем. После этого им вообще запретили работать, а в какой-то момент взялись за майнеров.

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На сегодня больше 90% всех ферм отключены, а эксперты указывают на рекордное снижение хешрейта Эфира. Такого сильного удара по криптовалютам не наносил даже Илон Маск, которые одним сообщением способен обрушить стоимость Биткоина. Пока местные майнеры в замешательстве правительство Поднебесной продолжает реализовывать политику сдерживания криптовалют. Как стало известно, Народный банк Китая заблокировал работу компании, которая занималась предоставлением услуг по созданию программной базы крупным предприятиям. Beijing Tongdao Cultural подвиглась гонениям после того, как чиновники узнали о выполнении сотрудниками заказа по созданию платформы по переводам криптовалюты.

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Что же, перед нами первый прецедент, ведь раньше могли наказать только владельцев компаний, производящих подобные транзакции. Теперь серьёзные проблемы начались и у тех, кто ответственен за создание программной основы для криптовалютных переводов. Мало того, Национальный банк Китая предупредил всех, кто в настоящее время сотрудничает с теми, кто незаконно занимается криптовалютами. Если они будут продолжать, то их ждёт неминуемое наказание. Что любопытно, на этот раз обращались к абсолютно всем жителям Китая. Так, им запрещено даже сдавать в аренду квартиру (любое жилое и нежилое помещение), если они обладают информацией о том, что там будет находиться ферма или проводиться любые действия с криптовалютой.

Что до причин подобного явления, то они на поверхности и напрямую связаны с введением цифрового юаня. Власти Китая хотят сделать его единой виртуальной валютой раньше, чем это удастся американцам. Кроме тотального контроля за каждым переводом, они получат неограниченные ресурсы, а кто вообще хоть когда-то от такого отказывался?